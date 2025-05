Demorou cinco corridas, mas Gabriel Bortoleto voltou a se destacar em uma classificação na temporada de 2025 da Fórmula 1. O brasileiro avançou ao Q2 no treino deste sábado (3), para o GP de Miami, e conquistou sua melhor posição de largada no ano, o 13º lugar. Para ele, que vai começar uma posição atrás de Lewis Hamilton, faltava só a confiança na estabilidade do carro.

O final de semana não começou da melhor maneira: o piloto de 20 anos foi o 19º no grid da corrida sprint e terminou a etapa curta em 16º. Segundo ele, havia alguns problemas com o freio da Sauber, mas que não foram sentidos hoje, o que trouxe um grande avanço de desempenho. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, classificou em 16º

Em entrevista à Band após o Q2 do quali, Bortoleto disse que se cobra muito, buscando "as voltas perfeitas". "Você sempre acha um décimo e meio, é sempre possível", comentou. "Fiz um bom trabalho hoje. Nos últimos finais de semana, eu era rápido, mas faltou aquela confiança de previsibilidade do carro. Ontem mesmo estava sentindo muitos problemas com o freio, e hoje eu parecia bem confiante".

"Deu para colocar o carro no limite sem ter que me esforçar tanto assim. Com mais tranquilidade, consegui fazer um bom resultado" continuou o brasileiro, que conquistou seu melhor resultado do ano em classificações. Antes disso, o melhor havia sido o 15º lugar no GP da Austrália, a primeira etapa de 2025.

Antes do quali, piloto de 20 anos havia sido o penúltimo no grid de largada da corrida sprint. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Bortoleto começará da sétima fila, junto a Jack Doohan, da Alpine, e somente uma posição atrás de Hamilton, da Ferrari, que não teve um bom desempenho no treino e foi eliminado ainda no Q2. "Amanhã, se der para passar ele na largada, vou ficar muito feliz", disse, sobre a proximidade ao heptacampeão no grid.

Apesar de estar quase junto a uma referência no esporte, o brasileiro não o enxergará de maneira 'especial' e o encarará como mais um adversário. "Tratamos ele como todos os outros, não é só ele no grid", afirmou, dizendo, enfim, que ficou muito feliz com o resultado.

O GP de Miami está marcado para as 17h deste domingo (4). A Band transmite a corrida para a TV aberta no Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e segue toda a repercussão da corrida nos Estados Unidos.

Confira o grid de largada completo do GP de Miami de Fórmula 1:

MAX POLE EM MIAMI! Lando 2º, Kimi 3º, Piastri 4º e BORTOLETO no 13º LOGO ATRÁS de HAMILTON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!