Gabriel Bortoleto conquistou sua melhor posição de classificação na temporada de 2025 da Fórmula 1 com o 12º lugar no grid do GP da Espanha. Para o brasileiro, o bom desempenho no treino deste sábado (31) se deu por conta das atualizações que a Sauber trouxe para a Catalunha, um pacote aerodinâmico eficiente para as várias curvas do circuito.

A equipe já havia dado sinais de melhora no TL3, quando o representante do país ficou em 11º e seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 12º. Apesar do alemão não ter conseguido avançar ao Q2, largando em 16º, a performance promete e permite sonhar com pontos, dependendo do desenrolar da prova.

"Fizeram diferença sim", disse Bortoleto à Band quando questionado se as atualizações da Sauber foram cruciais para o resultado. "Temos que continuar evoluindo em toda etapa. Trouxemos um pacote que colocou a gente de praticamente estar sempre de fora do Q1 para entrar no Q2. Realmente, melhorou o carro", comemorou o brasileiro, que dividirá a sexta fila com Alexander Albon, da Williams.

A diferença para o décimo colocado no Q2, Pierre Gasly, e primeiro na zona de classificação ao Q3, foi de apenas 0s145, ou seja, avançar para a fase final do quali não é mais um sonho "impossível". "A gente tem que continuar esse desenvolvimento para melhorar mais. Trazer uma outra atualização em breve, não sei quando ainda, mas vou ficar muito feliz se chegar ao Q3", projetou o piloto de 20 anos.

Apesar da evolução, Bortoleto admitiu que ficou "com medo" das coisas não funcionarem como o esperado. "Na verdade, não foi nada fácil", disse ao Motorsport.com e aos jornalistas presentes no circuito. "Eu temia pela atualização estar fora da janela que gostaria, mas trabalhamos até tarde ontem à noite. Fizemos alguns ajustes e correu na direção que queríamos", continuou, revelando que a escuderia se animou a partir do TL3 do GP da Espanha.

"Pontuar é sempre difícil porque tem quatro equipes de ponta e apenas 'mais dois lugares' para marcar pontos. Sabemos que ainda não estamos nesse ritmo, então, precisamos ter um pouco de sorte amanhã e fazer um bom trabalho com os pneus e na corrida. Talvez eu consiga", adicionou, sonhando em marcar os primeiros pontos na temporada.

Bortoleto analisou, ainda, que a pista da Catalunha é favorável à Sauber a seu novo pacote aerodinâmico. Por isso, manteve os pés no chão ao projetar as próximas corridas. "Barcelona é um circuito muito clássico, suave e de alta velocidade, então você pode ter uma boa ideia do carro, mas acho que o que fizemos neste fim de semana com e foi um passo à frente, e não acho que não funcionará nas (próximas) pistas", concluiu o brasileiro.

O GP da Espanha, com Gabriel Bortoleto no 12º lugar no grid, está marcado para as 10h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida na TV aberta para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana na Catalunha.

Confira o grid de largada para o GP da Espanha de F1 e a posição de Bortoleto:

