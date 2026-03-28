F1 - Bortoleto comemora classificação e projeta corrida no Japão: "Podemos chegar muito longe"
Brasileiro foi o único representante da Audi no Q3
Gabriel Bortoleto alcançou um bom resultado na classificação para o GP do Japão de Fórmula 1 ao avançar para o Q3 e conseguir a nona colocação. Em entrevista após a sessão, ele analisou o desempenho de hoje e comentou as expectativas para a corrida.
"Fizemos uma classificação incrível. Ali no Q3 faltou um pouco, mas realmente os caras ali da frente fizeram bons tempos, eram difíceis de chegar. Mas o P9 está bom para largar amanhã, tentar colocar um bom ritmo de corrida e ir pra cima", falou em entrevista a TV Globo.
Único representante da Audi no Q3, Bortoleto se classificou uma posição atrás de Isack Hadjar e duas a frente de Max Verstappen, que acabou eliminado ainda no Q2. Questionado sobre a sensação em poder brigar com carros da Red Bull, o brasileiro explicou que vê esse cenário como uma evolução do time.
"Significa que o que a gente tem feito e tentamos melhorar tem progredido. Obviamente que é igual para todo mundo, a gente não é a única equipe que melhora. Mas, eu penso na gente e o que fizemos até agora tem sido muito bom", comentou. "Então, a gente tem que continuar nessa linha de progressão que eu acho que a gente pode chegar muito longe, ainda".
Mesmo tendo chegado à última fase da classificação, a melhor volta de Bortoleto foi durante o Q2, quando superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, por quatro décimos. Questionado sobre essa diferença, o jovem piloto voltou a destacar que a equipe está em evolução, além de ressaltar que "a gente está lutando por milissegundos, uma curva que você faz um pouquinho [errado faz diferença]"
"No Q2 eu encaixei tudo perfeito, estava feliz com meu carro, confiante. No Q3 também, mas eu acho que a gente tem que aprender muito essa questão do regulamento novo, porque eu estava muito rápido, a volta toda, e por eu ter sido muito rápido nas curvas eu gastei mais energia e aí perdi tudo nas retas", falou.
"Então a gente tem que melhorar um pouco nesse sentido também, de entender como funciona essa questão da energia. Se a gente conseguisse acertar isso, acho que eu ia estar ali com os caras da frente porque só o que eu ganhei de curva nessa última volta e o que eu perdi na reta não foi legal. Mas não vou ficar entrando em detalhes, eu também tenho que estudar para ver, mas tô feliz com a classificação", concluiu.
