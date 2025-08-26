Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Bortoleto comenta retorno das férias: "Estou ansioso para voltar a correr"

Brasileiro da Sauber está em 17º lugar no campeonato de pilotos, conquistando um sexto lugar no GP da Hungria

Redação Motorsport.com
Publicado:

Gabriel Bortoleto encerrou o período antes da pausa de meio de temporada de forma positiva, conquistando um sexto lugar no GP da Hungria. Após o período de férias de 2025, o brasileiro da Sauber revelou estar ansioso para voltar às pistas de Fórmula 1, com o GP da Holanda acontecendo nessa semana.

Leia também:

"A pausa foi boa para mim - tempo com minha família e amigos no Brasil - mas estou ansioso para voltar a correr", disse Bortoleto. "Estamos entrando na fase final da minha temporada de estreia e quero fazer com que cada sessão seja importante: continuar aprendendo, continuar melhorando e ajudar a equipe a lutar por bons resultados".

Sobre a pista holandesa de Zandvoort, o brasileiro é otimista: "Zandvoort é um lugar especial para recomeçar - a última vez que corri lá foi em 2022, na Fórmula Regional [FRECA], e gostei muito. Queremos nos concentrar em manter a forma que mostramos até agora nas próximas corridas", concluiu Gabriel.

Bortoleto está em 17º lugar no campeonato de pilotos de 2025, à frente de Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Franco Colapinto e Jack Doohan.

Confira a programação do GP da Holanda de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 10h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1 Yuki Tsunoda
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Red Bull nega interesse em Alex Palou, afirma portal alemão
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à rodada dupla de Sprint e Endurance no Estoril, em Portugal

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à rodada dupla de Sprint e Endurance no Estoril, em Portugal

Porsche Cup
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à rodada dupla de Sprint e Endurance no Estoril, em Portugal
Yuki Tsunoda
Mais de
Yuki Tsunoda
F1: Futuro de Tsunoda na Red Bull está "em aberto" até fim da pausa de meio de temporada, afirma Marko

F1: Futuro de Tsunoda na Red Bull está "em aberto" até fim da pausa de meio de temporada, afirma Marko

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Futuro de Tsunoda na Red Bull está "em aberto" até fim da pausa de meio de temporada, afirma Marko
F1 - Tsunoda defende que comparações com Verstappen são "injustas": 'Carros não são iguais'

F1 - Tsunoda defende que comparações com Verstappen são "injustas": 'Carros não são iguais'

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Tsunoda defende que comparações com Verstappen são "injustas": 'Carros não são iguais'
F1: Demissão de Horner pode causar 'saída em massa' da Red Bull

F1: Demissão de Horner pode causar 'saída em massa' da Red Bull

Fórmula 1
F1: Demissão de Horner pode causar 'saída em massa' da Red Bull

Últimas notícias

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

MGP MotoGP
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros