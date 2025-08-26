F1 - Bortoleto comenta retorno das férias: "Estou ansioso para voltar a correr"
Brasileiro da Sauber está em 17º lugar no campeonato de pilotos, conquistando um sexto lugar no GP da Hungria
Gabriel Bortoleto encerrou o período antes da pausa de meio de temporada de forma positiva, conquistando um sexto lugar no GP da Hungria. Após o período de férias de 2025, o brasileiro da Sauber revelou estar ansioso para voltar às pistas de Fórmula 1, com o GP da Holanda acontecendo nessa semana.
"A pausa foi boa para mim - tempo com minha família e amigos no Brasil - mas estou ansioso para voltar a correr", disse Bortoleto. "Estamos entrando na fase final da minha temporada de estreia e quero fazer com que cada sessão seja importante: continuar aprendendo, continuar melhorando e ajudar a equipe a lutar por bons resultados".
Sobre a pista holandesa de Zandvoort, o brasileiro é otimista: "Zandvoort é um lugar especial para recomeçar - a última vez que corri lá foi em 2022, na Fórmula Regional [FRECA], e gostei muito. Queremos nos concentrar em manter a forma que mostramos até agora nas próximas corridas", concluiu Gabriel.
Bortoleto está em 17º lugar no campeonato de pilotos de 2025, à frente de Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Franco Colapinto e Jack Doohan.
Confira a programação do GP da Holanda de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:
COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Futuro de Tsunoda na Red Bull está "em aberto" até fim da pausa de meio de temporada, afirma Marko
F1 - Tsunoda defende que comparações com Verstappen são "injustas": 'Carros não são iguais'
F1: Demissão de Horner pode causar 'saída em massa' da Red Bull
Últimas notícias
F1: Barrichello descarta idade como causa de má fase de Hamilton
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril
Porsche Cup: Chris Hahn volta a Portugal de olho na liderança do campeonato
MotoGP: Calendário da pré-temporada de 2026 ainda está indefinido; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários