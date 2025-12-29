F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
Carreira do brasileiro é gerenciada pela A14 Management, mas os dois pilotos são muito próximos
Na Fórmula 1, onde informação é poder e segredos são guardados a sete chaves, há relacionamentos que quebram as regras não escritas do paddock. Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto é um deles. Não é comum ver um bicampeão mundial atuando como mentor de um rival direto. Mas também não é comum encontrar um talento como o do brasileiro.
Bortoleto agora reconheceu isso em uma entrevista ao F1.com: ele conversa muito com Alonso e recebe conselhos constantes, inclusive sobre seu desempenho na pista. Algo raro em um campeonato em que cada décimo é defendido como se fosse ouro.
"Eu converso muito com ele. E ele me dá muita opinião sobre minhas coisas na pista", explicou o piloto da Sauber, agora na Audi.
Não se trata de uma relação nova ou improvisada. Alonso vem apontando Bortoleto há anos como um daqueles talentos especiais que aparecem de vez em quando. Vencer a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em seu primeiro ano não é coincidência, e o espanhol já alertava sobre isso muito antes do brasileiro desembarcar na F1 em 2025.
Um novato com uma boa nota... e com um professor
O primeiro ano de Bortoleto na F1 confirmou muitas dessas expectativas. Sem fazer muito barulho, sem manchetes grandiloquentes, mas com fatos. No campeonato, ele terminou muito atrás de seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg, algo lógico se levarmos em conta a diferença de experiência. No entanto, sua temporada foi melhor definida na classificação: 12-12 contra um piloto de referência como o alemão.
Um novato igualar Hukenberg em uma única volta nas classificações não é um detalhe menor. É, diretamente, uma carta de apresentação.
E, nesse processo de aprendizado, Alonso esteve presente. Não apenas como chefe da A14 Management, sua agência de representação, mas como algo mais pessoal. Quase como aquele pai esportivo que orienta, aconselha e observa à distância.
"Acho que ele está orgulhoso, eu diria. E isso me deixa feliz", admite Bortoleto.
Humildade em tempos de holofotes
Há outro aspecto que Alonso sempre destacou no brasileiro: a humildade. Algo que, em um ambiente como a F, nem sempre sobrevive ao primeiro golpe da fama. Bortoleto insiste que nada mudou.
"Não mudei nada. Aprendi a administrar melhor meu tempo, mas minha personalidade é a mesma".
Sua filosofia é clara, quase ingênua no bom sentido: "Eu sempre digo que, se um dia eu mudar, levarei um tapa na cara. Até agora, não levei nenhum tapa".
Em um paddock onde muitos se transformam quando entram no grande circuito, Bortoleto ainda é aquele piloto que brinca com seu ambiente e tenta fazer as pessoas ao seu redor sorrirem. E isso, para alguém como Alonso, não é um detalhe pequeno.
O próximo passo: Audi
Agora, o contexto muda. 2026 marcará o início do projeto da Audi na F1. Um enorme salto de responsabilidade e expectativas para um piloto que não será mais um novato.
Longe de se sentir intimidado, Bortoleto vê isso como uma oportunidade. "Estou muito animado para começar esse novo projeto. Poder me concentrar totalmente nele e liderá-lo será incrível".
Talvez essa seja uma das razões pelas quais Alonso presta tanta atenção nele. Porque ele vê em Bortoleto não apenas o talento que ele já é, mas o piloto que ele pode se tornar. E porque, no fundo, o asturiano sabe que seu legado na F1 também é medido por quem ele deixa pronto para o futuro.
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria
Alonso elogia astro da MotoGP: "Nenhuma pessoa normal pode alcançar o que Márquez fez"
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
F1: Honda revela data de lançamento do motor de 2026
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026
Últimas notícias
Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários