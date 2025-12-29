F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

Na Fórmula 1, onde informação é poder e segredos são guardados a sete chaves, há relacionamentos que quebram as regras não escritas do paddock. Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto é um deles. Não é comum ver um bicampeão mundial atuando como mentor de um rival direto. Mas também não é comum encontrar um talento como o do brasileiro.

Bortoleto agora reconheceu isso em uma entrevista ao F1.com: ele conversa muito com Alonso e recebe conselhos constantes, inclusive sobre seu desempenho na pista. Algo raro em um campeonato em que cada décimo é defendido como se fosse ouro.

"Eu converso muito com ele. E ele me dá muita opinião sobre minhas coisas na pista", explicou o piloto da Sauber, agora na Audi.

Não se trata de uma relação nova ou improvisada. Alonso vem apontando Bortoleto há anos como um daqueles talentos especiais que aparecem de vez em quando. Vencer a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em seu primeiro ano não é coincidência, e o espanhol já alertava sobre isso muito antes do brasileiro desembarcar na F1 em 2025.

Um novato com uma boa nota... e com um professor

O primeiro ano de Bortoleto na F1 confirmou muitas dessas expectativas. Sem fazer muito barulho, sem manchetes grandiloquentes, mas com fatos. No campeonato, ele terminou muito atrás de seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg, algo lógico se levarmos em conta a diferença de experiência. No entanto, sua temporada foi melhor definida na classificação: 12-12 contra um piloto de referência como o alemão.

Um novato igualar Hukenberg em uma única volta nas classificações não é um detalhe menor. É, diretamente, uma carta de apresentação.

E, nesse processo de aprendizado, Alonso esteve presente. Não apenas como chefe da A14 Management, sua agência de representação, mas como algo mais pessoal. Quase como aquele pai esportivo que orienta, aconselha e observa à distância.

"Acho que ele está orgulhoso, eu diria. E isso me deixa feliz", admite Bortoleto.

Humildade em tempos de holofotes

Há outro aspecto que Alonso sempre destacou no brasileiro: a humildade. Algo que, em um ambiente como a F, nem sempre sobrevive ao primeiro golpe da fama. Bortoleto insiste que nada mudou.

"Não mudei nada. Aprendi a administrar melhor meu tempo, mas minha personalidade é a mesma".

Sua filosofia é clara, quase ingênua no bom sentido: "Eu sempre digo que, se um dia eu mudar, levarei um tapa na cara. Até agora, não levei nenhum tapa".

Em um paddock onde muitos se transformam quando entram no grande circuito, Bortoleto ainda é aquele piloto que brinca com seu ambiente e tenta fazer as pessoas ao seu redor sorrirem. E isso, para alguém como Alonso, não é um detalhe pequeno.

O próximo passo: Audi

Agora, o contexto muda. 2026 marcará o início do projeto da Audi na F1. Um enorme salto de responsabilidade e expectativas para um piloto que não será mais um novato.

Longe de se sentir intimidado, Bortoleto vê isso como uma oportunidade. "Estou muito animado para começar esse novo projeto. Poder me concentrar totalmente nele e liderá-lo será incrível".

Talvez essa seja uma das razões pelas quais Alonso presta tanta atenção nele. Porque ele vê em Bortoleto não apenas o talento que ele já é, mas o piloto que ele pode se tornar. E porque, no fundo, o asturiano sabe que seu legado na F1 também é medido por quem ele deixa pronto para o futuro.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!