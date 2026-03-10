Gabriel Bortoleto conquistou os primeiros pontos da Audi na Fórmula 1 na abertura da temporada 2026, no GP da Austrália, ao terminar em nono lugar. Apesar de celebrar a conquista da nova equipe, o piloto brasileiro prega "pés no chão" para a campanha de 2026, além de analisar a situação para o GP da China.

Bortoleto destacou que “Melbourne foi um começo realmente encorajador para a nossa temporada: marcar pontos na nossa corrida de estreia [da Audi] foi algo muito especial e um grande momento para todos que trabalharam duro neste projeto".

No entanto, o piloto brasileiro é realista para o restante da temporada: "Ao mesmo tempo, permanecemos com os pés no chão: foi apenas a primeira de muitas corridas que temos pela frente, e ainda há muito a aprender e entender sobre o nosso carro".

Na semana do GP da China, Bortoleto avaliou as expectativas para a etapa de Xangai, a primeira de 2026 com corrida sprint. Ele destacou que as características do circuito chinês são mais parecidas com outra pista que foi palco da pré-temporada de 2026: Bahrein.

"Olhando para o traçado do circuito, Xangai está muito mais próximo de alguns dos desafios que enfrentamos no Bahrein durante a pré-temporada, então podemos esperar usar algumas dessas lições para sair na frente na única sessão de treinos que teremos. Precisaremos trabalhar duro e começar com tudo, pois sabemos o quão competitivo é o meio de pelotão neste momento".

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!