Fórmula 1

F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

Brasileiro defendeu que não quer mudar a forma como ele se comporta com as pessoas

Lydia Mee
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto está determinado a não deixar a fama da Fórmula 1 subir à sua cabeça, brincando que disse aos amigos para lhe "darem um tapa" se ele mudar seu comportamento.

Leia também:

O piloto de 21 anos ingressou na Sauber para sua temporada de estreia em 2025, depois de conquistar o campeonato de Fórmula 2 de 2024. Ele impressionou em seu primeiro ano na categoria ao lado de seu experiente companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

No entanto, Bortoleto não quer deixar que a fama que vem com o campeonato lhe suba à cabeça. "Eu não mudei em nada", disse o piloto brasileiro ao F1.com. "Acho que aprendi coisas diferentes para administrar melhor meu tempo. Mas quanto à minha personalidade e tudo mais, não acho que mudei".

"Gosto de fazer as pessoas sorrirem e ficarem felizes ao meu redor. Acho que isso é muito importante. Tento ser assim. É exatamente quem eu sou".

"Acho que na F1 é muito fácil, porque você fica um pouco famoso e as pessoas começam a mudar um pouco e não são mais a mesma pessoa. Até agora, não sinto nenhuma razão para mudar".

"Eu sempre brinco com meus amigos e com as pessoas da equipe. Eu dizia: se um dia eu mudar, vocês me dão um tapa na cara. Até agora, não levei nenhum tapa!"

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

