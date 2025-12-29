F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar
Brasileiro defendeu que não quer mudar a forma como ele se comporta com as pessoas
Gabriel Bortoleto está determinado a não deixar a fama da Fórmula 1 subir à sua cabeça, brincando que disse aos amigos para lhe "darem um tapa" se ele mudar seu comportamento.
O piloto de 21 anos ingressou na Sauber para sua temporada de estreia em 2025, depois de conquistar o campeonato de Fórmula 2 de 2024. Ele impressionou em seu primeiro ano na categoria ao lado de seu experiente companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.
No entanto, Bortoleto não quer deixar que a fama que vem com o campeonato lhe suba à cabeça. "Eu não mudei em nada", disse o piloto brasileiro ao F1.com. "Acho que aprendi coisas diferentes para administrar melhor meu tempo. Mas quanto à minha personalidade e tudo mais, não acho que mudei".
"Gosto de fazer as pessoas sorrirem e ficarem felizes ao meu redor. Acho que isso é muito importante. Tento ser assim. É exatamente quem eu sou".
"Acho que na F1 é muito fácil, porque você fica um pouco famoso e as pessoas começam a mudar um pouco e não são mais a mesma pessoa. Até agora, não sinto nenhuma razão para mudar".
"Eu sempre brinco com meus amigos e com as pessoas da equipe. Eu dizia: se um dia eu mudar, vocês me dão um tapa na cara. Até agora, não levei nenhum tapa!"
Últimas notícias
