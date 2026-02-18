F1: Bortoleto comenta dificuldades de ultrapassagem com novo carro de 2026
Brasileiro também atualizou situação da Audi para segunda semana dos testes de pré-temporada
Gabriel Bortoleto volta à pista nesta quarta-feira em Sakhir, quando a Fórmula 1 retoma os testes de pré-temporada para a temporada de 2026.
Falando com a mídia antes de assumir a direção de seu Audi, o brasileiro comentou a experiência da semana passada e a evolução de seu time, que é o único a utilizar a unidade de potência da Audi.
“Esperamos continuar evoluindo e tentando corrigir alguns dos problemas que tivemos na semana passada”, disse Bortoleto. “Acho que temos muito trabalho pela frente. É uma unidade de potência completamente nova para nós.”
“Somos a única equipe usando o motor Audi, então tudo o que encontramos na pista são novos aprendizados, tanto quando as coisas dão certo quanto quando dão errado. Então, espero que possamos manter uma boa progressão esta semana e nos preparar para Melbourne.”
Quando indagado a comparar o comportamento do novo carro quando está para fazer uma ultrapassagem, no comportamento do carro recebendo a turbulência de um rival à frente.
“Para ser honesto, toda vez que estamos atrás, a situação não parece boa. Não parece que podemos ficar muito mais perto do que no ano passado. E nunca se sabe com essa questão da energia este ano.”
“Se você forçar demais na volta seguinte, vai acabar sendo ultrapassado. Então é complicado. Mas veremos em Melbourne”, concluiu.
