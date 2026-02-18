Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

Geral
Geral
STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2
F2
F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Russell supera Piastri e é o mais rápido do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto fica em 10º

F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quarto dia de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quarto dia de testes no Bahrein

Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Hamilton demonstra apoio a Vini Jr. nas redes sociais após acusação de racismo
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Bortoleto comenta dificuldades de ultrapassagem com novo carro de 2026

Brasileiro também atualizou situação da Audi para segunda semana dos testes de pré-temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto volta à pista nesta quarta-feira em Sakhir, quando a Fórmula 1 retoma os testes de pré-temporada para a temporada de 2026.

Leia também:

Falando com a mídia antes de assumir a direção de seu Audi, o brasileiro comentou a experiência da semana passada e a evolução de seu time, que é o único a utilizar a unidade de potência da Audi.

“Esperamos continuar evoluindo e tentando corrigir alguns dos problemas que tivemos na semana passada”, disse Bortoleto. “Acho que temos muito trabalho pela frente. É uma unidade de potência completamente nova para nós.”

“Somos a única equipe usando o motor Audi, então tudo o que encontramos na pista são novos aprendizados, tanto quando as coisas dão certo quanto quando dão errado. Então, espero que possamos manter uma boa progressão esta semana e nos preparar para Melbourne.”

Quando indagado a comparar o comportamento do novo carro quando está para fazer uma ultrapassagem, no comportamento do carro recebendo a turbulência de um rival à frente.

“Para ser honesto, toda vez que estamos atrás, a situação não parece boa. Não parece que podemos ficar muito mais perto do que no ano passado. E nunca se sabe com essa questão da energia este ano.”

“Se você forçar demais na volta seguinte, vai acabar sendo ultrapassado. Então é complicado. Mas veremos em Melbourne”, concluiu.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Sainz e Ocon dão veredito sobre 'hierarquia' da temporada 2026
Próximo artigo Verstappen reafirma que “não quer que F1 se aproxime da Fórmula E”

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

Geral
Geral
STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2
F2
F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Russell lidera, seguido por Piastri e Leclerc: veja resultado do dia quatro de testes no Bahrein

Últimas notícias

STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

Geral
Misc Geral
STJ recusa habeas corpus de Pedro Turra; ex-piloto foi transferido para pavilhão de Segurança Máxima

F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: FIA testa ajustes no procedimento de largada durante segunda semana no Bahrein

Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Chefe da Red Bull descarta saída de Verstappen da F1 por novas regras

F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

F2
F2 F2
F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º