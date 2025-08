Após marcar seis pontos na etapa de abertura da Fórmula 1, na Austrália, a Sauber entrou em um período de muita dificuldade, ficando sete fins de semana sem pontuar, porém, após uma atualização para o GP da Espanha, tudo mudou. Desde a prova em Barcelona, o time suíço pontuou em todas as etapas e tem buscado um desempenho cada vez melhor.

No dia de mídia do GP da Hungria, último fim de semana antes da pausa do meio de ano, Gabriel Bortoleto falou sobre a evolução da Sauber: "Tínhamos um carro que provavelmente era o pior do grid, estávamos com muita dificuldade. Em todas as corridas era difícil sair do Q1 e nosso ritmo de corrida estava muito ruim, depois melhoramos bastante. Trouxemos atualizações muito boas e agora acho que estamos numa posição onde conseguimos pontuar".

"Obviamente, sempre é tudo muito apertado e difícil marcar pontos, mas pelo menos estamos brigando por isso. Então eu diria que melhoramos muito ao longo da temporada até agora e a equipe fez um trabalho incrível, porque não é fácil mudar esse cenário como a gente conseguiu", continuou.

Apesar de ainda não estar lutando pelas primeiras posições, o brasileiro reconhece as melhorias da equipe: "Agora você consegue esperar mais do carro. Ainda não é um carro fácil de guiar, não está perfeito; ainda precisa brigar bastante com ele, mas é normal. Estamos correndo, pilotando um carro de Fórmula 1, mas com certeza demos um grande passo e agora conseguimos repetir voltas, manter uma consistência durante a corrida, com o ritmo de prova e tudo mais".

Em classificações, Bortoleto conseguiu chegar ao Q3 na Áustria e na Bélgica (sprint e corrida), um resultado impressionante se comparado ao início do ano, mas que ainda não é consistente. Perguntado se o carro tem mais ritmo aos sábados ou aos domingos, o brasileiro admitiu que ainda não sabe: "Não tenho certeza. Em Spa, no último fim de semana, consegui colocar o carro duas vezes no Q3 e na classificação para a sprint, consegui ficar à frente de alguns carros da RB, mas aí, na corrida, eles estavam claramente mais rápidos".

"Já na classificação de sábado, para a corrida principal, eu não tinha um jogo novo de pneus macios para o Q3, porque usei todos no Q1 e Q2, mas fui para o Q3 e senti mesmo que, se tivesse um jogo novo de pneus macios, talvez um P8 ou P7 não seria impossível, olhando os tempos de volta dos outros. Mas sinto que, na corrida de domingo, essa posição já não era alcançável. Realmente senti que o P9 era tudo o que a gente podia conseguir naquele momento. Então eu diria que está mais equilibrado agora, mais justo comparado ao início", finalizou.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!