F1 - Bortoleto defende recurso da Audi contra Tsunoda: "Regras são bem claras"
Equipe alemã entrou com ação na FIA para rever 10º lugar do piloto japonês da Racing Bulls no GP da Itália
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
A Audi seguiu adiante com o recurso pela punição de Yuki Tsunoda no GP da Itália de Fórmula 1 pelo japonês da Racing Bulls ter parado com o carro fora do colchete na relargada. Gabriel Bortoleto defendeu a ação da equipe, que pode resultar em um 10º lugar e um ponto para o brasileiro, destacando que as regras são bem claras.
O episódio ocorreu antes da relargada, quando o diretor de prova Rui Marques considerou inadequada a maneira como Tsunoda posicionou seu carro no grid, inclinado em direção ao muro dos boxes. Por precaução, a direção de prova determinou uma volta de formação adicional.
O artigo B5.9.4 do regulamento esportivo de 2026 estabelece que o piloto responsável por provocar uma volta de formação extra, caso consiga participar dela, deve entrar nos boxes ao final da volta e iniciar a corrida a partir do pitlane.
Mesmo assim, os comissários aceitaram os argumentos da Racing Bulls de que Tsunoda não estava fora de sua posição no grid e não prejudicou os adversários. A Audi, no entanto, entende que o regulamento é claro sobre a consequência para um piloto que provoca uma volta de formação extra. Por isso, a equipe alemã entrou com recurso na manhã de quinta-feira (10), como apurou o Motorsport.com.
Bortoleto, no dia de mídia do GP da Espanha, defendeu o recurso da Audi, afirmando que as regras são claras e que o objetivo de ganhar uma posição e, por consequência, um ponto, é válido.
"Acho que as regras são bem claras: quando um piloto provoca a próxima volta de formação, ele deve largar do pitlane. E, nesse caso, o Yuki não fez isso. Então, acho que é por isso que a Audi está entrando com recurso".
"Estamos entrando com um recurso contra os resultados. Para nós, se conquistarmos a posição, isso conta como um ponto. Portanto, cada ponto é importante. E, no fim das contas, o que é certo é certo", concluiu.
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026
F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari
F1: O que esperar da estreia de Madri?
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários