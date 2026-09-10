F1 - Bortoleto defende recurso da Audi contra Tsunoda: "Regras são bem claras"

A Audi seguiu adiante com o recurso pela punição de Yuki Tsunoda no GP da Itália de Fórmula 1 pelo japonês da Racing Bulls ter parado com o carro fora do colchete na relargada. Gabriel Bortoleto defendeu a ação da equipe, que pode resultar em um 10º lugar e um ponto para o brasileiro, destacando que as regras são bem claras.

O episódio ocorreu antes da relargada, quando o diretor de prova Rui Marques considerou inadequada a maneira como Tsunoda posicionou seu carro no grid, inclinado em direção ao muro dos boxes. Por precaução, a direção de prova determinou uma volta de formação adicional.

O artigo B5.9.4 do regulamento esportivo de 2026 estabelece que o piloto responsável por provocar uma volta de formação extra, caso consiga participar dela, deve entrar nos boxes ao final da volta e iniciar a corrida a partir do pitlane.

Mesmo assim, os comissários aceitaram os argumentos da Racing Bulls de que Tsunoda não estava fora de sua posição no grid e não prejudicou os adversários. A Audi, no entanto, entende que o regulamento é claro sobre a consequência para um piloto que provoca uma volta de formação extra. Por isso, a equipe alemã entrou com recurso na manhã de quinta-feira (10), como apurou o Motorsport.com.

Bortoleto, no dia de mídia do GP da Espanha, defendeu o recurso da Audi, afirmando que as regras são claras e que o objetivo de ganhar uma posição e, por consequência, um ponto, é válido.

"Acho que as regras são bem claras: quando um piloto provoca a próxima volta de formação, ele deve largar do pitlane. E, nesse caso, o Yuki não fez isso. Então, acho que é por isso que a Audi está entrando com recurso".

"Estamos entrando com um recurso contra os resultados. Para nós, se conquistarmos a posição, isso conta como um ponto. Portanto, cada ponto é importante. E, no fim das contas, o que é certo é certo", concluiu.

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