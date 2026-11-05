F1 - Bortoleto define temporada de estreia da Audi: "Resiliência"

Gabriel Bortoleto revelou que os problemas enfrentados pela Audi nas largadas ao longo da temporada 2026 da Fórmula 1 estão relacionados a uma limitação de hardware. Segundo o brasileiro, a equipe já identificou a origem da dificuldade, mas precisará esperar até o próximo campeonato para implementar uma solução definitiva. Além disso, destacou que o ano de estreia da equipe alemã é definido por uma palavra: "Resiliência".

"A gente tem clareza de quais são os motivos pelos quais não conseguimos largar bem. Infelizmente, são coisas que não podemos resolver ainda para este ano", explicou Bortoleto durante o dia de mídia do GP de São Paulo.

O piloto detalhou que a deficiência compromete o desempenho da equipe mesmo quando os procedimentos de largada são executados corretamente. "A gente pode fazer uma largada muito boa, que vai ser igual a uma largada mediana de outra equipe", afirmou.

Apesar da limitação, Bortoleto considera que a temporada inaugural da Audi foi marcada pela capacidade de superar adversidades. Ao resumir o primeiro ano da fabricante alemã, o brasileiro escolheu uma palavra: "Resiliência".

Como exemplo, ele citou o GP dos Estados Unidos, em Austin, quando enfrentou uma punição que comprometeu um final de semana considerado promissor. "Era um final de semana em que eu estava voando o tempo todo e sabia que ia ter que largar de último", recordou.

Bortoleto também mencionou os problemas mecânicos e as dificuldades enfrentadas no México. Ainda assim, destacou que a equipe conseguiu manter o desenvolvimento do carro e apresentar atualizações bem-sucedidas durante o campeonato.

"Depois de tudo isso, a gente conseguiu levantar a cabeça, trabalhar como equipe, continuar trazendo upgrades para o carro, que funcionaram muito bem, todos os que trouxemos até agora, e continuar evoluindo como equipe e aprendendo com os nossos erros", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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