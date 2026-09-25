Pela primeira vez na temporada 2026 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg não conseguiram passar do Q1 na classificação. As razões que levaram a isso, porém, ainda são desconhecidas pelo piloto da Audi.

Largando em 17º no grid, Bortoleto não conseguiu repetir o desempenho dos treinos livres, em que aparecera a poucas posições dos dez primeiros colocados, isso mesmo com a equipe tendo levado um grande pacote de atualizações para a etapa no Azerbaijão.

"Não acho que seja isso [as atualizações terem deixado o carro mais difícil de pilotar]. O conforto não está lá, para nós dois. Durante todo o fim de semana não tivemos aderência, e se você não tem aderência, não consegue ir rápido nas curvas. E se você não vai rápido, não consegue um bom tempo de volta. É simples assim", justificou.

"Mas é muito estranho, sinceramente. Não sei o que está acontecendo. Achei que a atualização fosse funcionar, mas não sei se as outras equipes também trouxeram algo novo ou se o problema está na pista", ponderou.

Ao longo das 14 etapas realizadas em 2026, pelo menos um dos dois pilotos da equipe alemã avançou ao Q2. Mesmo com as dificuldades enfrentadas nas sessões de treino e a iminente eliminação no Q1, o brasileiro não esperava que isso fosse acontecer com os dois carros ao mesmo tempo.

"Estávamos sempre à beira de sermos eliminados no Q1. Para ser sincero, não esperava que isso acontecesse neste ano. Não levo Miami em conta, porque tive um problema no carro e não consegui fazer uma volta decente. Mas essa é a primeira vez que não temos ritmo", concluiu.

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