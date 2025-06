Gabriel Bortoleto terminou o GP do Canadá de Fórmula 1 em 14° lugar. Na prova de 70 voltas, o brasileiro conseguiu gerenciar os pneus e foi aos boxes pela primeira vez apenas na volta 49, mas viu o companheiro de equipe chegar em oitavo e marcar pontos mais uma vez, enquanto ele ainda não conseguiu pontuar.

"Preciso falar com a equipe e entender o que fizemos hoje. Tivemos a abordagem certa e a estratégia certa que queríamos seguir. Acho que Ocon fez algo muito parecido, na verdade acho que foi exatamente a mesma e ele conseguiu marcar pontos. Não sei por quanto tempo ele ficou no primeiro stint, se foi mais curto que o meu ou não", falou em coletiva após a corrida. Esteban Ocon foi aos boxes na volta 56 e o francês terminou em nono.

Para o brasileiro, isso aconteceu por causa do ritmo da Haas, que era melhor que o da Sauber uma vez que ele "não conseguia ficar mais tempo na pista do que ficou". Atrás dele, Franco Colapinto também se aproximava, colocando-o sob pressão. "Acho que, se eu ficasse uma ou duas voltas a mais, não conseguiria segurá-lo, foi uma corrida difícil. Vamos ver o que conseguimos fazer na próxima, não quero ficar pensando demais nessa. Acho que é decepcionante não estar nos pontos de novo".

Perguntado sobre Nico Hulkenberg, Bortoleto elogiou o trabalho do companheiro de equipe: "Acho que já falei isso antes, ele está tirando mais do carro do que realmente deveria ser possível, é um excelente piloto. Admiro muito tudo que ele está fazendo, é impressionante".

"Fico feliz porque temos um ritmo muito parecido na classificação e nas corridas também, mas ele consegue aproveitar cada oportunidade e acredito que isso vem muito da experiência. Ele enxerga a corrida de um jeito diferente, que eu ainda não consigo ver. Ele é muito bom nisso e estou aprendendo com ele. Espero conseguir seguir os passos que ele está dando agora e começar a marcar alguns pontos para a equipe", continuou. Apesar de não ter títulos (nem pódios) Hulkenberg está na F1 há mais de 10 anos.

O melhor resultado do brasileiro até agora foi um 12° lugar, no GP da Espanha. "Acho que nossa temporada tem sido muito boa, mas, infelizmente, em termos de resultado nas corridas, sempre acontece alguma coisa e não conseguimos aproveitar as oportunidades. Sabemos que, até agora nessa temporada – talvez isso esteja mudando agora – não tínhamos um carro que fosse constantemente capaz de pontuar. Então acabamos perdendo as oportunidades que tivemos de pontuar comigo, por vários motivos, às vezes culpa minha, às vezes por outros fatores".

"Acho que isso acontece com todo mundo, só que é frustrante não marcar pontos, obviamente. Eu realmente quero começar a pontuar e entregar um pouco à equipe por todo o trabalho duro que estão fazendo, mas precisamos nos classificar entre os 12 primeiros. E aí, coisas como o que aconteceu com o Nico – ele ganhou algumas posições na largada – podem acontecer e aí você marca pontos", finalizou.

