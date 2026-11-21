F1 - Bortoleto desabafa por problemas da Audi em Las Vegas: “Foi um milagre termos passado do Q1”
Brasileiro ficou boa parte do Q1 do GP de Las Vegas parado nos boxes, esperando reparos no R26
Após ficar parado nos boxes por boa parte do Q1 da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto demonstrou-se frustrado com mais um final de semana sofrendo com problemas no carro da Audi.
Ao SporTV, Bortoleto explicou o motivo para ficar parado por boa parte do Q1: "Primeiro, fizemos uma troca de câmbio do treino para a classificação por causa de um problema que tivemos. Depois que trocamos, foram ligar o carro, ele não ligou e tiveram que trocar de novo, reverteram. E o problema persistiu".
O brasileiro da Audi afirmou que foi "um milagre termos passado do Q1" e apontou para questões envolvendo a velocidade nas longas retas de Las Vegas.
"A velocidade de reta que temos neste fim de semana — no meu carro, mas também no do Nico, mas isso é o normal do nosso motor —, tem sido ridícula".
Por fim, Bortoleto lamentou mais um final de semana sofrendo com problemas do monoposto alemão: "É uma pena, porque é mais um fim de semana com problemas. Lógico que sempre tento me manter positivo, e eu tenho que me manter positivo, mas chega um momento em que, quando é em um fim de semana atrás do outro, não é legal".
"Espero que consigamos achar algumas soluções, pelo menos para as duas últimas etapas do ano, para tentar encerrar a temporada de um jeito em que eu consiga fazer uma classificação limpa e uma corrida limpa, e ter um carro como o que tive durante, sei lá, umas 15 etapas do ano, porque as últimas seis ou sete têm sido fora do normal", concluiu.
Bortoleto terminou com o 15º melhor tempo do quali de Las Vegas, mas irá largar em 13º na corrida de domingo (22).
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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