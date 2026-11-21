Após ficar parado nos boxes por boa parte do Q1 da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto demonstrou-se frustrado com mais um final de semana sofrendo com problemas no carro da Audi.

Ao SporTV, Bortoleto explicou o motivo para ficar parado por boa parte do Q1: "Primeiro, fizemos uma troca de câmbio do treino para a classificação por causa de um problema que tivemos. Depois que trocamos, foram ligar o carro, ele não ligou e tiveram que trocar de novo, reverteram. E o problema persistiu".

O brasileiro da Audi afirmou que foi "um milagre termos passado do Q1" e apontou para questões envolvendo a velocidade nas longas retas de Las Vegas.

"A velocidade de reta que temos neste fim de semana — no meu carro, mas também no do Nico, mas isso é o normal do nosso motor —, tem sido ridícula".

Por fim, Bortoleto lamentou mais um final de semana sofrendo com problemas do monoposto alemão: "É uma pena, porque é mais um fim de semana com problemas. Lógico que sempre tento me manter positivo, e eu tenho que me manter positivo, mas chega um momento em que, quando é em um fim de semana atrás do outro, não é legal".

"Espero que consigamos achar algumas soluções, pelo menos para as duas últimas etapas do ano, para tentar encerrar a temporada de um jeito em que eu consiga fazer uma classificação limpa e uma corrida limpa, e ter um carro como o que tive durante, sei lá, umas 15 etapas do ano, porque as últimas seis ou sete têm sido fora do normal", concluiu.

Bortoleto terminou com o 15º melhor tempo do quali de Las Vegas, mas irá largar em 13º na corrida de domingo (22).

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