F1 - Bortoleto destaca ambição para segunda metade de 2026: "Retomar de onde paramos"

Depois de um mês de pausa sem corridas, a Fórmula 1 retorna às pistas para o GP da Holanda. Gabriel Bortoleto revelou as expectativas para o final de semana em Zandvoort, destacando o tom positivo da primeira metade da temporada 2026 para ele e para a Audi.

"Foi bom ter algumas semanas de folga para descansar e recarregar as energias", começou Bortoleto, antes do GP da Holanda, citando a pausa de agosto. "Mas agora estou ansioso para voltar".

"Temos aprendido mais sobre o carro a cada corrida, explorando cada vez mais seu potencial à medida que avançamos, e é importante levarmos isso para a segunda parte da temporada", continuou o brasileiro, ressaltando a evolução dele e da equipe alemã ao longo de 2026.

Sobre a etapa holandesa, Gabriel destacou que "Zandvoort é sempre um bom desafio, e os fins de semana de sprint sempre tornam as coisas um pouco mais intensas desde o início – mas é assim que a gente gosta".

"A primeira metade da temporada terminou com um tom animador, e agora o objetivo é retomar de onde paramos", concluiu Bortoleto, de forma otimista.

O GP da Holanda de F1 acontece entre os dias 21 e 23 de agosto.

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