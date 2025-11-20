Após um fim de semana difícil em Interlagos, Gabriel Bortoleto está de volta para mais uma etapa da Fórmula 1. O brasileiro aproveitou o dia de mídia do GP de Las Vegas para falar sobre "o fim de semana mais difícil do ano", quando abandonou a corrida de casa, e projetou os próximos dias na etapa americana.

No Brasil, o piloto da Sauber bateu na última volta da corrida sprint, no sábado, o que comprometeu sua participação na classificação. A equipe teve pouco menos de três horas para reconstruir o carro e, apesar dos esforços dos mecânicos, ele acabou largando do fundo do pelotão. Já no domingo, Bortoleto abandonou a corrida ainda na primeira volta após um toque com Lance Stroll.

"Há muitas lições a tirar disso. Sobre risco, quando arriscar, quando não arriscar... o acidente na sprint. Eu estava tentando fazer ultrapassagens e tudo mais, mas será que era o momento certo para tentar isso, logo antes de uma classificação, por exemplo? Coisas assim… mas isso faz parte do aprendizado", refletiu o brasileiro.

"Fazemos 24 corridas por ano e tivemos outras corridas difíceis também — talvez não tão difíceis quanto o Brasil, porque lá foram dois acidentes — e eu basicamente não bati o ano inteiro, então foi meio chocante fazer isso logo no Brasil. Mas ao mesmo tempo, são aprendizados e terei muitas oportunidades de correr no Brasil. Eu não preciso vencer ou ter minha melhor atuação de todas logo na minha primeira vez lá", falou. "No fim das contas, é especial porque é uma corrida em casa, mas é só mais um GP e você não marca mais pontos por estar no Brasil".

Apesar da batida no final da sprint ter tido um impacto de 57G, um número que assusta, Bortoleto garantiu que ficou bem, reconhecendo que "teve muita sorte, as coisas poderiam ter sido muito piores", além de reforçar que "não irá mudar a forma como pilota".

"Acho que trabalhei muito bem o ano inteiro e até agora tivemos uma temporada sólida, com ótimos resultados, altos e baixos. Como deve ser uma temporada de estreia, eu acredito. É uma pena que isso tenha acontecido no meu GP de casa, mas com certeza isso provavelmente vai me deixar mais forte", completou.

"Eu não vou diminuir o ritmo por causa disso [por ter batido forte no Brasil], porque no fim das contas ainda preciso tentar entregar pontos para a equipe, já que estamos lutando por um campeonato e preciso forçar por isso. Mas quando você não bate o ano inteiro, não é que você esteja “permitido” a fazer isso, mas pode arriscar um pouco mais. E agora, obviamente, com poucas peças e tudo mais, precisa ser um pouco mais cuidadoso", pontuou.

Esta será a primeira vez de Bortoleto correndo das ruas de Las Vegas e o brasileiro não escondeu o ânimo de estar de volta a pista, explicando que "é muito bom voltar depois de um fim de semana difícil, porque você pode literalmente esquecer", além de destacar os aspectos técnicos do circuito em Nevada.

"Aderência muito baixa, muito frio, então muitas coisas diferentes do resto da temporada, porque nem mesmo nos testes de inverno você corre em condições de pista tão baixas. É uma pista muito estreita também, você não quer bater. Agora é hora de focar totalmente em Vegas e simplesmente aproveitar um novo fim de semana, aprender uma nova pista, dar o meu melhor e, com sorte, tentar entregar algo bom aqui", concluiu.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!