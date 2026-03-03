F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Em 2026, Gabriel Bortoleto inicia sua segunda temporada na Fórmula 1, mas é sua primeira defendendo as cores da Audi, que assume o lugar da Sauber. O brasileiro já teve o primeiro 'gostinho' do novo carro durante os dias de testes de pré-temporada em Barcelona e depois no Bahrein, mas a primeira experiência de fato em um fim de semana valendo pontos acontece agora na Austrália.

"Começar uma nova temporada é sempre uma sensação incrível, e essa obviamente é especial para todos nós, já que iniciamos nossa jornada como Audi", explicou o brasileiro na nota enviada à imprensa. "A pré-temporada foi importante para ficarmos confortáveis com o carro novo e entender de fato como ele se comporta com o novo regulamento: tivemos uma boa quilometragem e sinto que aproveitamos bem esse tempo para cumprir tudo o que estava previsto no nosso programa".

Bortoleto ainda destacou que será "interessante" voltar a todos os circuitos de 2025 com um novo carro e mais entendimento sobre as novas configurações. Além disso, já que todos os pilotos precisarão se adaptar ao novo monoposto, o grid deve ficar ainda mais próximo, já que todos estão enfrentando os mesmos desafios.

"Vai ser interessante encarar todos os circuitos outra vez, agora com um entendimento melhor deles. Ao mesmo tempo, os carros novos trazem um recomeço para todos os pilotos, independentemente da experiência — e isso pode ser uma boa oportunidade".

"Nosso foco será construir um bom ritmo desde o início do fim de semana e extrair o máximo do pacote".

Neste ano, Bortoleto segue tendo Nico Hulkenberg como seu companheiro de equipe. Jonathan Wheatley também continua como chefe de equipe e Mattia Binotto como chefe de projeto da Audi.

