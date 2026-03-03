Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Fórmula 1
F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"

F2
Albert Park
Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"

Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Stock Car
Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Antonella Bassani avança sete posições e alcança top 10 em Interlagos

Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Marçal Muller sobe ao pódio e sai de Interlagos na liderança da Porsche Cup

F1: Como Globo contornou conflito no Oriente Médio para chegar à Austrália; mídia mundial também repensa rotas

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Como Globo contornou conflito no Oriente Médio para chegar à Austrália; mídia mundial também repensa rotas

GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3

Fórmula 1
GP da Austrália
GP da Austrália de F1: Confira horários e como assistir à abertura de 2026, com Bortoleto e brasileiros na F2 e F3
Fórmula 1

F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Brasileiro defende que os novos carros trazem um recomeço para todos os pilotos

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Em 2026, Gabriel Bortoleto inicia sua segunda temporada na Fórmula 1, mas é sua primeira defendendo as cores da Audi, que assume o lugar da Sauber. O brasileiro já teve o primeiro 'gostinho' do novo carro durante os dias de testes de pré-temporada em Barcelona e depois no Bahrein, mas a primeira experiência de fato em um fim de semana valendo pontos acontece agora na Austrália.

Leia também:

"Começar uma nova temporada é sempre uma sensação incrível, e essa obviamente é especial para todos nós, já que iniciamos nossa jornada como Audi", explicou o brasileiro na nota enviada à imprensa. "A pré-temporada foi importante para ficarmos confortáveis com o carro novo e entender de fato como ele se comporta com o novo regulamento: tivemos uma boa quilometragem e sinto que aproveitamos bem esse tempo para cumprir tudo o que estava previsto no nosso programa".

Bortoleto ainda destacou que será "interessante" voltar a todos os circuitos de 2025 com um novo carro e mais entendimento sobre as novas configurações. Além disso, já que todos os pilotos precisarão se adaptar ao novo monoposto, o grid deve ficar ainda mais próximo, já que todos estão enfrentando os mesmos desafios.

"Vai ser interessante encarar todos os circuitos outra vez, agora com um entendimento melhor deles. Ao mesmo tempo, os carros novos trazem um recomeço para todos os pilotos, independentemente da experiência — e isso pode ser uma boa oportunidade".

"Nosso foco será construir um bom ritmo desde o início do fim de semana e extrair o máximo do pacote".

Neste ano, Bortoleto segue tendo Nico Hulkenberg como seu companheiro de equipe. Jonathan Wheatley também continua como chefe de equipe e Mattia Binotto como chefe de projeto da Audi.

Aprilia REINA na Tailândia: ALERTA ligado na DUCATI? Diogo PONTUA na estreia! BRASIL, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Como Globo contornou conflito no Oriente Médio para chegar à Austrália; mídia mundial também repensa rotas

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

OPINIÃO F1: ‘Drive to Survive’ perde ‘fôlego' e oitava temporada evidencia desgaste

Fórmula 1
Fórmula 1
OPINIÃO F1: ‘Drive to Survive’ perde ‘fôlego' e oitava temporada evidencia desgaste

F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

F1: FIA teria testado motor da Mercedes e aprovado legalidade, diz site italiano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA teria testado motor da Mercedes e aprovado legalidade, diz site italiano

Últimas notícias

F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Fórmula 1
F1: Bortoleto destaca "boa oportunidade" para Audi com mudança no regulamento

Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"

F2
Albert Park
Após domínio na F3, Câmara chega à F2 tentando repetir feito de Bortoleto: "Foco é vencer"

Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Stock Car
Veja quem é quem no grid da Stock Car 2026

Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup

Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Matheus Comparatto luta pela vitória e termina em terceiro em Interlagos na Carrera Cup