F1: Bortoleto destaca bom relacionamento com Hulkenberg, mas admite 'desconfiança' no começo

Brasileiro relembrou momentos com o companheiro de equipe e destacou que sempre quis ajudar e 'tentar criar bons ambientes'

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Kick Sauber

Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Kick Sauber

Foto de: Erik Junius

Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 tendo como companheiro Nico Hulkenberg, piloto que está na categoria há mais de 10 anos. Apesar da diferença no nível de experiência, os dois atletas parecem ter uma boa relação desde o início da temporada, porém, o brasileiro revelou que, nos bastidores, demorou um tempo para que a parceria se firmasse. 

"Acho que no começo ele talvez fosse, comigo, um pouco pé atrás. Ele não sabia como eu era, mas sempre fui muito aberto, sempre quis ajudar", disse Bortoleto em entrevista ao GE. O jovem piloto ainda relembrou momentos com o companheiro de equipe, nos quais Hulkenberg pôde 'entender melhor' o brasileiro e que podem ter ajudado a fortalecer o vínculo entre eles.

"Lembro de coisas pequenas que eu fiz... eu novato na F1, descobrindo coisas que talvez ele já soubesse. Chegava pra ele e falava 'Nico, sabe o que eu descobri? Talvez se você mexer no engine braking pra essa curva, eu testei isso...'. Ele olhava pra mim 'Cara, por que você tá me falando isso? [Você] é meu companheiro de equipe, por que tá me falando algo que teoricamente eu posso melhorar e te cravar?', aí falei 'Ué, porque a gente tá em P20 e P19. Vai mudar o quê? A gente tem que ir pra frente...'", compartilhou. 

"Eu lembro de algumas reações. Ele tinha machucado o olho no teste e eu vi que ele machucou. Eu tenho uma bolsinha cheia de remédio que meu treinador traz e não sabia se ele tinha ou não, fui até o quarto dele e falei 'Nico, se você precisa de algum remédio eu tenho aqui, sinta-se a vontade pra pegar'. Acho que ele levou isso como algo legal que eu fiz, então acho que sempre tentei criar bons ambientes", refletiu. 

No entanto, Bortoleto também disse que a conexão e o bom relacionamento só aconteceu porque Hulkenberg também o respeita, dizendo que, caso contrário, seu próprio comportamento poderia ser diferente:"Eu posso ser o pior companheiro de equipe da sua vida se você não me tratar bem e se você não for recíproco. Aí eu não vou ligar absolutamente nada e vou fazer de tudo pra não te ajudar, isso depende de como o outro lado reagiu. Nico sempre foi muito aberto, desde o momento que a gente começou a se ajudar, e eu sempre tive um carinho, digamos, nesse sentido". 

Redação Motorsport.com
