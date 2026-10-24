Gabriel Bortoleto acredita que a Audi tem ritmo para brigar por pontos no GP dos Estados Unidos, apesar das dificuldades na classificação deste sábado de Fórmula 1.

O brasileiro recebeu uma punição de 80 posições - primeiramente 20, depois acumulou mais 60 pela troca de todas as peças de seu motor - e, sendo assim, larga na última posição no grid.

O piloto demonstrou confiança no desempenho do carro após a classificação e afirmou que via possibilidade de chegar ao Q3 caso tivesse a chance de disputar a segunda parte da sessão.

"A menos que alguém tenha um botão mágico para colocar mais aderência no carro do Q1 para o Q2, senti que havia possibilidade de chegar ao Q3 hoje, com certeza", afirmou.

Bortoleto teve um desempenho competitivo no Q1, quando terminou na sexta posição. No entanto, já sabendo das punições recebidas, o brasileiro não se arriscou a avançar ao Q3 e aproveitou a sessão para trabalhar com pneus novos e "se divertir" ao volante.

O piloto, porém, ponderou que não é possível ter certeza de como seria seu desempenho na segunda parte da classificação, já que outros competidores poderiam melhorar suas marcas.

Ainda assim, a impressão deixada pelo carro reforçou a expectativa de que a Audi possa ter condições de brigar por pontos na corrida. Ao ser questionado se consegue ver a equipe entre os dez primeiros na corrida, o brasileiro disparou:

"Sim, acho que sim".

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1 Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Às vezes você faz um Q1 incrível e, no Q2, as coisas simplesmente não funcionam. Minha volta também foi muito boa, então não sei o quão forte foi o desempenho dos outros. Talvez alguns pilotos não tenham conseguido encaixar uma volta perfeita e, se todo mundo tivesse conseguido, ficaríamos de fora", explicou.

Bortoleto aposta no ritmo de corrida para recuperar posições

Apesar de largar do fundo do grid, Bortoleto mantém a expectativa de avançar no pelotão. O brasileiro destacou o comportamento positivo do carro nas curvas de alta velocidade, especialmente no primeiro setor, onde sente que consegue explorar melhor o equipamento.

"Acho que nas curvas de alta velocidade o carro foi muito bem. Sinto que sou muito forte no primeiro setor, me sinto bem com o carro e consigo forçar o quanto quiser", avaliou.

O piloto também chamou a atenção para a curva 1, que apresenta ondulações e pode provocar travamentos de rodas. Para ele, as dificuldades nesse trecho podem abrir oportunidades de ultrapassagem durante a prova.

"Minha oportunidade vai surgir se os outros tiverem mais dificuldades do que eu naquele ponto e eu conseguir fazer algumas ultrapassagens. Não é uma curva fácil", completou.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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