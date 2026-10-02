F1: Bortoleto destaca danos 'minimizados' após problema na caixa de câmbio no TL2 da Malásia

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Brasileiro e o companheiro germânico Nico Hulkenberg fizeram uma avaliação do primeiro dia da Audi em Sepang; confira no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:

Piloto da Audi na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ficou em 12º no segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, imediatamente à frente do companheiro alemão Nico Hulkenberg, mas o brasileiro teve um problema na caixa de câmbio no fim da sessão prática derradeira do dia em Sepang e, após a conclusão das atividades desta sexta-feira no circuito malaio, fez uma avaliação do fim de semana até o momento.

O competidor do Brasil destacou que, por sorte, a intercorrência aconteceu no 'apagar das luzes' do TL2, e não no começo: “Foi um dia interessante e, felizmente, o problema que tivemos no final do TL2 não nos custou tempo.

O editor recomenda:

"Tínhamos alguns itens para testar na transição do TL1 para o TL2 e, no geral, podemos ficar bastante satisfeitos com o nosso trabalho. Ainda há áreas em que podemos melhorar; por isso, vamos analisar os dados e tentar avançar um pouco para amanhã".

"Mas, no geral, foi um bom dia e um início de fim de semana positivo", arrematou Bortoleto sobre o começo das atividades na Malásia.

Hulkenberg, por sua vez, afirmou o seguinte após o primeiro dia de treinos malaios: "Voltar a Sepang depois de tantos anos significou que havia muito a reaprender, e o calor certamente acrescentou mais um desafio".

"Cumprimos o programa e coletamos muitas informações, mas ainda há alguns pontos que precisamos entender melhor. Vamos analisar tudo e ver onde podemos encontrar um pouco mais de aderência e equilíbrio", completou Nico.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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