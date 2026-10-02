F1: Bortoleto destaca danos 'minimizados' após problema na caixa de câmbio no TL2 da Malásia
Brasileiro e o companheiro germânico Nico Hulkenberg fizeram uma avaliação do primeiro dia da Audi em Sepang; confira no Motorsport.com
Piloto da Audi na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ficou em 12º no segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, imediatamente à frente do companheiro alemão Nico Hulkenberg, mas o brasileiro teve um problema na caixa de câmbio no fim da sessão prática derradeira do dia em Sepang e, após a conclusão das atividades desta sexta-feira no circuito malaio, fez uma avaliação do fim de semana até o momento.
O competidor do Brasil destacou que, por sorte, a intercorrência aconteceu no 'apagar das luzes' do TL2, e não no começo: “Foi um dia interessante e, felizmente, o problema que tivemos no final do TL2 não nos custou tempo.
"Tínhamos alguns itens para testar na transição do TL1 para o TL2 e, no geral, podemos ficar bastante satisfeitos com o nosso trabalho. Ainda há áreas em que podemos melhorar; por isso, vamos analisar os dados e tentar avançar um pouco para amanhã".
"Mas, no geral, foi um bom dia e um início de fim de semana positivo", arrematou Bortoleto sobre o começo das atividades na Malásia.
Hulkenberg, por sua vez, afirmou o seguinte após o primeiro dia de treinos malaios: "Voltar a Sepang depois de tantos anos significou que havia muito a reaprender, e o calor certamente acrescentou mais um desafio".
"Cumprimos o programa e coletamos muitas informações, mas ainda há alguns pontos que precisamos entender melhor. Vamos analisar tudo e ver onde podemos encontrar um pouco mais de aderência e equilíbrio", completou Nico.
Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|5h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|5h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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