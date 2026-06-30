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F1 - Bortoleto destaca evolução da Audi: "Espero que possamos levar esse ritmo para Silverstone"

Brasileiro de 21 anos chegou em 11º nas últimas três corridas (Mônaco, Barcelona, Áustria)

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto e a Audi seguem 'batendo na trave' do top 10 da temporada 2026 da Fórmula 1, terminando em 11º nas últimas três corridas (Mônaco, Barcelona e Áustria). O piloto brasileiro destacou que ele e a equipe evoluíram e que espera levar esse ritmo para o GP da Grã-Bretanha.

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"Temos feito progressos nos últimos fins de semana, e a cada vez aprendemos um pouco mais sobre como tirar o máximo proveito do nosso carro", começou Bortoleto, na prévia da corrida de Silverstone.

"Terminei em 11º nas últimas três corridas, o que mostra que estamos regularmente na briga pelos pontos: espero que possamos melhorar essa posição em breve. O que mostramos na Áustria foi animador, e o pacote [de atualizações] que levamos para lá também ajudou nisso; espero que possamos levar esse ritmo para Silverstone".

O brasileiro de 21 anos também disse que é uma pista que ele gostou bastante de correr em 2025, pela Sauber, e nas outras categorias de formação até a F1. Ele também destacou a importância do formato sprint na pista inglesa.

"É um circuito que gostei bastante tanto no ano passado quanto na minha carreira nas categorias de base, e com o formato sprint será importante entrar no ritmo rapidamente. Estou ansioso para ver o que podemos conquistar neste fim de semana", concluiu.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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