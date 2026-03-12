Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Bortoleto destaca evolução pessoal e projeta GP da China: "Não teremos tudo otimizado antes da classificação"

Piloto brasileiro pontuou na corrida de estreia pela Audi no último fim de semana

Olivia Nogueira
Editado:

Gabriel Bortoleto teve um fim de semana mais do que especial em sua estreia pela Audi no GP da Austrália, primeiro da temporada de 2026 da Fórmula 1. O brasileiro não só avançou para o Q3, como também pontuou em Melbourne, um resultado que excedeu diversas expectativas. 

Leia também:

"Foi um ótimo fim de semana, eu realmente não esperava. Vindo do teste em Barcelona, tínhamos muita coisa para trabalhar. Então veio o Bahrein e conseguimos ter uma ideia, mais ou menos, de onde estávamos, mas chegar ao Q3 na nossa primeira tentativa e ainda marcar pontos foi muito positivo. Fiquei extremamente feliz por conseguir isso já no nosso primeiro fim de semana", falou à imprensa nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da China. 

Ainda assim, ele reconhece que não há garantias para a repetição desse sucesso em Xangai: "Cada pista é diferente e os resultados mudam, então vamos fazer o nosso melhor aqui e tentar entender de fato onde estamos em diferentes tipos de circuitos".

Além da evolução do time como um todo, que até o ano passado utilizava a identidade da Sauber, Bortoleto também falou sobre o próprio crescimento, pessoal e profissionalmente. Em sua segunda temporada na categoria, o jovem de 21 anos se sente "muito mais" seguro e acostumado na F1. 

"A forma como estou lidando com as coisas agora, também o entendimento de como quero encarar meus fins de semana, como estou trabalhando com a equipe, conhecendo essas pessoas já há dois anos, é algo completamente diferente", ressaltou, além de destacar como a nova identidade do time o influenciou nos últimos meses.

"Eu me sinto muito mais relaxado, mais 'comprometido' com o projeto de alguma forma, que finalmente está se tornando realidade: ser parte da Audi. E sim, provavelmente estou aproveitando muito mais agora do que estava neste mesmo momento no ano passado. Espero que possamos continuar assim", acrescentou. 

Projetando o fim de semana na China, que será no formato sprint, Bortoleto acredita que a corrida curta "não faz tanta diferença assim", mesmo sendo apenas a segunda etapa do ano e com os pilotos ainda se acostumando com os novos carros. 

"Ainda vamos aprender bastante ao longo do fim de semana. Não acho que vamos ter tudo otimizado antes da classificação, então vamos testar coisas e aprender também na classificação sprint e na corrida sprint. Mas sim, acho que também é algo que dá 'um pouco mais de tempero' ao fim de semana, para buscar o limite um pouco mais e ir mais rápido", finalizou.  

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

