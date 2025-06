O brasileiro Gabriel Bortoleto saiu feliz com sua performance no primeiro dia de atividades do GP do Canadá de Fórmula 1. Em seu primeiro contato com o Circuito Gilles Villeneuve, o piloto da Sauber teve sessões sólidas, apesar de incidentes com a dupla da Williams, terminando ambas à frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Se no primeiro treino livre Gabriel teve um incidente com Alex Albon e Lewis Hamilton, na segunda o caso foi com Carlos Sainz, levando o brasileiro a criticar ambos duramente pelo rádio. Evitando problemas maiores, Bortoleto foi 16º no TL1 e 13º no TL2.

Falando sobre o primeiro dia de atividades em Montreal, Bortoleto trouxe uma visão positiva das sessões e acredita que a Sauber tenha colocado o carro em uma "boa janela de operação" para o sábado de classificação.

"Foi um começo muito positivo para o nosso fim de semana de hoje. Por ser minha primeira vez nesta pista, eu estava realmente focado em entender como Montreal funciona e estou satisfeito com a sessão muito sólida que tivemos. Olhando para o progresso que fizemos, especialmente em termos de compreensão do carro e do trabalho que fizemos para colocá-lo em uma boa janela de operação para amanhã, tenho que dizer que estou muito feliz".

Mas, apesar da boa performance hoje, Bortoleto acredita que é possível estudar e buscar uma melhora. O brasileiro ainda prevê uma classificação desafiadora, com o pelotão do meio muito próximo e os problemas de tráfego, muito vistos nas sessões de hoje.

"Durante a noite, vamos nos aprofundar em algumas áreas específicas que identificamos: há muito que podemos estudar para garantir que estejamos mais bem posicionados antes da classificação. É difícil prever onde todos estarão, pois vimos que, mais uma vez, o grid está extremamente apertado".

"Isso também significa fazer uma volta de classificação limpa aqui, sem tráfego, que já foi um problema hoje e provavelmente terá um papel importante amanhã. Quem conseguir encontrar a melhor posição na pista e garantir uma volta limpa terá uma vantagem. Esperamos que a classificação ocorra de forma limpa e tranquila para todos".

