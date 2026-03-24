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Brasileiro é o 14º no campeonato de pilotos de 2026, com dois pontos conquistados em Melbourne

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

14º na tabela do campeonato de pilotos, Gabriel Bortoleto agora vai para o GP do Japão para tentar voltar a pontuar na temporada 2026 da Fórmula 1 após não largar em Xangai por problemas no carro R26. O brasileiro da Audi elogiou a pista de Suzuka e destacou o trabalho duro na fábrica de Hinwil para evitar maiores questões e melhorar o desempenho do monoposto alemão.

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"Eu estou realmente ansioso para voltar a Suzuka", começou Bortoleto, que aponta que o traçado japonês "é um dos meus circuitos favoritos, e adorei correr aqui pela primeira vez no ano passado".

O carro do brasileiro teve um problema e ele não conseguiu largar no GP da China, o que, obviamente, o decepcionou. No entanto, ele destacou que o trabalho da Audi para evitar mais defeitos foi duro e que a semana 'de pausa' entre Xangai e Suzuka foi de muito esforço na fábrica.

"Não ter podido participar da corrida de Xangai foi obviamente decepcionante, mas sei que a equipe trabalhou duro para evitar que esse problema se repita. Aproveitamos o tempo na fábrica para continuar trabalhando e tentar extrair um pouco mais do carro antes deste fim de semana".

Gabriel apontou que, mesmo com o problema na última prova, "as corridas na Austrália e na China mostraram que temos uma boa base, e agora se trata de aproveitar isso e tirar o máximo proveito das oportunidades ao longo do fim de semana".

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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