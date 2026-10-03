F1 - Bortoleto destrincha quali brilhante: "Não deixei nada sobrando desse carro"
Piloto avançou ao Q3, com direito a marcar o melhor primeiro setor no fim do Q2, e conquistou a 10ª colocação no grid do GP do Bahrein na Malásia
Gabriel Bortoleto seguiu sua 'escalada' ao longo do final de semana do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, voltou ao Q3 e conquistou a 10º posição do grid de largada para a corrida do próximo domingo (4). E ele confessou que chegou ao limite máximo do que conseguia tirar do carro da Audi na classificação.
As primeiras sessões no circuito de Sepang não foram as melhores para a equipe e o brasileiro, 13º no TL1, 12º no TL2 e 11º no TL2. No fim, ele seguiu a 'progressão aritmética', mas sem deixar de sofrer. Para o piloto de 21 anos, o bom resultado ainda não representa uma grande virada.
"A gente sofre nas retas, mesmo tendo um carro bom de curva", explicou Bortoleto ao SporTV ao falar sobre os pontos a se corrigir no equipamento da Audi. Para conseguir uma performance dessas, somente com erro zero. "Tem que fazer tudo perfeito, sair tudo maravilhoso para fechar na posição que a gente acabou", continuou.
"As duas voltas foram incríveis, foram voltas que eu falei: 'cara, não tinha mais nada sobrando para tirar desse carro', mas sou só uma parte gigante dessa engrenagem chamada Audi", complementou o brasileiro, que não pontua desde o GP da Bélgica, disputado no meio de julho.
Centrado, Bortoleto tratou de frear qualquer empolgação além do limite com o Q3 e ressaltou que a escuderia ainda não voltou à sua melhor forma na temporada. "Vínhamos de vários pontos, vários Q3 e demos uma caída. Seguimos em uma caída. Está mais difícil do que no começo do ano, mas a gente luta", disse.
Brasileiro foi o único da Audi a avançar ao Q3, enquanto Hulkenberg caiu no Q1.
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Bortoleto vê largada do GP do Bahrein na Malásia como fundamental para pontuar
Questionado sobre os desafios com a degradação do GP do Bahrein na Malásia, já que o circuito de Sepang registra altas temperaturas ao longo do fim de semana e, de quebra, ainda pode ter chuva, Bortoleto explicou o que pretende fazer para se manter no top 10.
"Para gente, vai ser importante ter um bom ritmo e boa largada, e isso é uma dificuldade que temos tido em todas as corridas", contou. "A verdade é que vamos ver quantas posições vamos conseguir manter atrás e, depois da Curva 1, entender onde a gente tá posicionado e começar a corrida dali", seguiu.
Bortoleto não chegou no top 10 de nenhum dos treinos livres em Sepang, mas cresceu no momento certo.
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
"É dar nosso melhor, fazer uma boa gestão de pneus e tentar ir para os pontos, que acho que a gente tem chance", concluiu Bortoleto, que, com essas palavras, espera sair do GP do Bahrein na Malásia com saldo positivo na bagagem.
O companheiro de equipe do brasileiro, Nico Hulkenberg, foi apenas o 17º, caiu no Q1 e larga da 15ª posição por conta das punições a Franco Colapinto e Arvid Lindblad, que excederam o limite de troca de componentes em seus carros. Gabriel divide a quinta fila com Pierre Gasly, o nono colocado.
Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. GaslyAlpine
|10
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. BortoletoAudi
|5
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. LawsonRB
|30
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. LindbladRB
|41
|
+2.753
1'37.883
|203.863
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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