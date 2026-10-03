F1 - Bortoleto destrincha quali brilhante: "Não deixei nada sobrando desse carro"

Gabriel Bortoleto seguiu sua 'escalada' ao longo do final de semana do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, voltou ao Q3 e conquistou a 10º posição do grid de largada para a corrida do próximo domingo (4). E ele confessou que chegou ao limite máximo do que conseguia tirar do carro da Audi na classificação.

As primeiras sessões no circuito de Sepang não foram as melhores para a equipe e o brasileiro, 13º no TL1, 12º no TL2 e 11º no TL2. No fim, ele seguiu a 'progressão aritmética', mas sem deixar de sofrer. Para o piloto de 21 anos, o bom resultado ainda não representa uma grande virada.

"A gente sofre nas retas, mesmo tendo um carro bom de curva", explicou Bortoleto ao SporTV ao falar sobre os pontos a se corrigir no equipamento da Audi. Para conseguir uma performance dessas, somente com erro zero. "Tem que fazer tudo perfeito, sair tudo maravilhoso para fechar na posição que a gente acabou", continuou.

"As duas voltas foram incríveis, foram voltas que eu falei: 'cara, não tinha mais nada sobrando para tirar desse carro', mas sou só uma parte gigante dessa engrenagem chamada Audi", complementou o brasileiro, que não pontua desde o GP da Bélgica, disputado no meio de julho.

Centrado, Bortoleto tratou de frear qualquer empolgação além do limite com o Q3 e ressaltou que a escuderia ainda não voltou à sua melhor forma na temporada. "Vínhamos de vários pontos, vários Q3 e demos uma caída. Seguimos em uma caída. Está mais difícil do que no começo do ano, mas a gente luta", disse.

Brasileiro foi o único da Audi a avançar ao Q3, enquanto Hulkenberg caiu no Q1. Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Bortoleto vê largada do GP do Bahrein na Malásia como fundamental para pontuar

Questionado sobre os desafios com a degradação do GP do Bahrein na Malásia, já que o circuito de Sepang registra altas temperaturas ao longo do fim de semana e, de quebra, ainda pode ter chuva, Bortoleto explicou o que pretende fazer para se manter no top 10.

"Para gente, vai ser importante ter um bom ritmo e boa largada, e isso é uma dificuldade que temos tido em todas as corridas", contou. "A verdade é que vamos ver quantas posições vamos conseguir manter atrás e, depois da Curva 1, entender onde a gente tá posicionado e começar a corrida dali", seguiu.

Bortoleto não chegou no top 10 de nenhum dos treinos livres em Sepang, mas cresceu no momento certo. Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"É dar nosso melhor, fazer uma boa gestão de pneus e tentar ir para os pontos, que acho que a gente tem chance", concluiu Bortoleto, que, com essas palavras, espera sair do GP do Bahrein na Malásia com saldo positivo na bagagem.

O companheiro de equipe do brasileiro, Nico Hulkenberg, foi apenas o 17º, caiu no Q1 e larga da 15ª posição por conta das punições a Franco Colapinto e Arvid Lindblad, que excederam o limite de troca de componentes em seus carros. Gabriel divide a quinta fila com Pierre Gasly, o nono colocado.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein na Malásia de F1

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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