Gabriel Bortoleto e Max Verstappen se tornaram grandes amigos nos últimos anos e, inclusive, o tetracampeão foi um grande mentor para o brasileiro em sua estreia na Fórmula 1 na última temporada.

Em entrevista ao De Telegraaf, o brasileiro explicou a importância de Verstappen em sua trajetória no automobilismo e afirmou que o tetracampeão mundial se tornou uma das principais referências em sua carreira. O piloto da Audi contou detalhes da relação entre os dois em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, reproduzida pelo SoyMotor.

A história entre Bortoleto e Verstappen começou em 2021, quando o brasileiro competia na Fórmula Regional Europeia (FRECA) pela FA Racing, equipe ligada a Fernando Alonso. Por meio da parceria com a MP Motorsport, Bortoleto passou a ter acesso ao simulador da Atze, projeto no qual Verstappen trabalhava.

Foi nesse ambiente que o brasileiro começou a ter contato com o piloto holandês e, segundo Bortoleto, Verstappen teve um papel importante em sua evolução.

“Em 2021 comecei a colaborar com a Atze pela primeira vez, porque competia no campeonato FRECA com a equipe de Fernando Alonso. Essa equipe, por sua vez, fazia parte da MP Motorsport. Foi assim que acabei no simulador da Atze. Posso dizer que, no começo, ele me pressionava bastante. Era um professor exigente. Mas, sem dúvida, me tornou um piloto melhor. Sou muito grato a ele”, contou.

O primeiro encontro pessoal entre os dois, porém, aconteceu posteriormente, em Mônaco. Bortoleto relatou que se aproximou de Verstappen no paddock durante um GP para pedir conselhos.

“Conheci ele pela primeira vez em Mônaco, durante o GP. Fui até ele para pedir conselhos quando o vi andando pelo paddock. Percebi imediatamente o quão autêntico e sincero ele era”, afirmou.

A relação continuou fora das pistas. Bortoleto e Verstappen passaram a compartilhar sessões de simulador e videogames, enquanto o brasileiro também se tornou integrante do Team Redline, equipe de sim racing comandada pelo tetracampeão desde 2023.

“Fomos criando um vínculo muito bonito. Não apenas com Max, mas com todos do Team Redline. Não importa de onde você vem, nem se é piloto de F1 ou não. Todos nos comportamos da mesma maneira que há cinco anos”, explicou.

Para Bortoleto, uma das características que mais o inspiram em Verstappen é a maneira como o holandês manteve sua personalidade mesmo depois de alcançar o topo da F1.

“Max conquistou tantas coisas na carreira, mas continua sendo a mesma pessoa. Isso também é uma inspiração para mim”, disse o brasileiro.

A relação entre os dois também ganhou importância agora que Bortoleto disputa sua segunda temporada na F1 pela Audi. Enquanto Verstappen segue na disputa pelas primeiras posições com a Red Bull, o brasileiro trabalha para consolidar o projeto da equipe alemã no grid.

Por isso, Bortoleto afirmou que pode recorrer ao holandês para diferentes tipos de conselho.

“A vantagem é que não somos realmente rivais. Ele corre na frente com a Red Bull. Espero construir um futuro aqui na Audi. Max me ajuda nisso. Posso perguntar absolutamente qualquer coisa a ele”, contou.

Segundo o brasileiro, os conselhos de Verstappen vão além do desempenho dentro do carro.

“Max abriu minha mente para muitas coisas, também em nível pessoal. Isso fica entre nós, mas, se ele ler isso, saberá do que estou falando”, afirmou.

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