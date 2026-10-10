F1 - Bortoleto detalha erro no Q2 em Singapura: "Tentei demais"

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Brasileiro larga da 14ª posição em Marina Bay

Olivia Nogueira
Publicado:

Após abandonar a sprint em Marina Bay ainda na primeira volta, 'vítima de um engavetamento' envolvendo Alex Albon e Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto se classificou em 15º para o GP de Singapura de Fórmula 1. No entanto, devido a uma punição de George Russell, o brasileiro sairá da 14ª posição. 

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Falando com o sportv logo após a sessão, Bortoleto diz ter sido muito otimista em sua última volta no Q2, acreditando ter "tentado um pouquinho demais". 

"Eu perdi ela. Sabia que eu precisava colocar uma volta muito boa agora no final e
acabei freando muito dentro, acho que foi na curva 14, e passei reto. Eu perdi tudo naquela volta", disse. 

Questionado se o carro estava saindo muito de traseira o brasileiro respondeu que "na classificação sim", esclarecendo que durante a sprint "não conseguiu sentir nada, porque fui tirado na primeira volta". No entanto, segundo Bortoleto, esse cenário diz respeito mais a configuração do R26 do que a performance propriamente dita. 

"Isso é balanço, não tem nada a ver com a performance em si. Você nunca vai ter um balanço perfeito. Até tem, mas essas são as boas classificações e hoje a gente teve uma que não foi das melhores. Eu não tenho como culpar o balanço disso", admitiu.

"Acho que não encaixou a volta. Semana passada na Malásia foi uma volta incrível. Hoje, passei reto tentando fazer uma igual àquela e não deu certo", concluiu. 

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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