F1: Bortoleto detalha TL2 problemático em Suzuka

Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira desafiadora em Suzuka, palco do GP do Japão de Fórmula 1, especialmente no segundo treino livre, quando ficou a maior parte da sessão dentro dos boxes, aguardando a Audi trocar a caixa de câmbio do carro #5.

“Foi uma sexta-feira com sensações diferentes”, disse Bortoleto. “A sessão da manhã foi bem tranquila, mas identificamos um problema logo no início do TL2 e optamos por fazer uma troca preventiva da caixa de câmbio, como a maneira mais rápida de voltar à pista.”

“Isso significou perder um tempo nos boxes, mas a equipe fez um trabalho incrível para consertar o carro e me colocar de volta na pista para o final da sessão – gostaria de agradecer muito a todos pelo esforço e trabalho duro.”

“Ainda conseguimos dar algumas voltas e obter informações úteis, então vamos usar isso como ponto de partida para continuarmos a evoluir, com uma última sessão de treinos livres amanhã antes da classificação”, completou.

No primeiro treino livre, Bortoleto ficou na 11ª posição. No TL2, mesmo entrando na pista faltando 10 minutos para o término, o paulista completou apenas 11 voltas.