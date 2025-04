Terminar o GP do Japão de Fórmula 1 foi a 'única parte boa' da corrida deste domingo (6), segundo Gabriel Bortoleto. O brasileiro não teve o melhor dos resultados e terminou em 19º, duas colocações abaixo da que largou, e tentou uma estratégia diferente da maioria do grid: largar de pneus duros. Segundo ele, essa era uma das únicas chances da Sauber conseguir fazer ultrapassagens.

Depois de um longo stint antes da primeira parada nos boxes, de mais de 30 voltas das 53 da prova, o piloto voltou de compostos médios e até conseguiu se aproximar do pelotão que tinha Esteban Ocon, também de médios, e Liam Lawson, Nico Hulkenberg e Jack Doohan, os dois últimos de pneus duros e o neozelandês de macios gastos. Ganhar posições, no entanto, foi mais difícil do que o esperado.

Isso porque, mesmo com chegada de Bortoleto, todos estavam a menos de um segundo uns dos outros e, com isso, todos podiam abrir a asa móvel, fator que o brasileiro destacou em entrevista à Band após a corrida. "Eu não conseguia ultrapassar com DRS", relembrou, elogiando também o desempenho de Ocon. "No final, acho que eu estava bem mais rápido, mas ele não cometeu nenhum erro na última curva".

O brasileiro referencia-se à famosa chicane de Suzuka, onde sair perto do competidor à frente era essencial para passar na curta reta do circuito. "Só somos realmente capazes de passar com uma vantagem muito grande", disse Gabriel, explicando o porquê era crucial para a Sauber ter pneus mais conservados e de melhor ritmo no fim do GP.

A estratégia de começar com um conjunto duro foi incomum, já que não era uma das previstas pela Pirelli e foi usada somente por ele, Ocon, Doohan, Lance Stroll e Lewis Hamilton. O heptacampeão, inclusive, foi o único do pelotão da frente a adotar a tática, e não lhe rendeu uma performance suficiente para brigar por posições entre os ponteiros.

Brasileiro não teve bom começo de corrida e chegou a cair para a última colocação. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Estratégia diferente de Bortoleto foi planejada, e largada poderia ter sido melhor

A escolha, segundo Bortoleto, foi feita em adianto. "Decidimos antes da corrida", pontuou, admitindo que poderia ter dado certo se tivesse se saído melhor na largada, quando caiu para a última posição. "Não foi muito boa, tudo bem que tinham dois carros de macios atrás de mim, mas dava para ter segurado o Ocon (que saiu de 18º)".

Depois disso, o brasileiro só pôde esperar até que começasse a ganhar posições nas paradas de boxes e alongar o stint ao máximo para, então, apertar o ritmo de pneus médios com poucas voltas restando. Não foi o suficiente para escalar o pelotão, no entanto, e só restou trazer o carro 'para casa'. "A parte boa de hoje foi só terminar a corrida e entender o desgaste (do pneu)", afirmou.

O vencedor do GP do Japão foi Max Verstappen, que ganhou pela quarta vez consecutiva em Suzuka, seguido de Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro, fechando o pódio. O companheiro de Sauber de Bortoleto, Hulkenberg, fechou a prova em 16º. Nenhum piloto abandonou.

Confira o resultado completo do GP do Japão de Fórmula 1:

