F1: Bortoleto, Drugovich e Hulkenberg curtem férias paradisíacas juntos
Trio esteve acompanhado por suas namoradas e esposa para aproveitar o verão europeu
Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich
Foto de: Divulgacao
Os pilotos da Fórmula 1 estão aproveitando as férias do verão europeu para descansar e passar um tempo com a família, mas é claro que as amizades não ficam longe. Por exemplo, Nico Hulkenberg compartilhou que viveu alguns dias de descanso ao lado de Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich.
Drugovich já voltou para as pistas com a corrida da Fórmula E em Londres, na Inglaterra, neste fim de semana, mas passou alguns dias de muito sol ao lado da namorada e seus amigos da F1.
Não é possível identificar onde exatamente os casais passearam, mas o cenário paradisíaco indica uma localização com praias e a possibilidade de alugar barcos e iates, já que a publicação de Hulkenberg também mostra o grupo aproveitando para nadar e se divertir.
Vale lembrar que a F1 retorna no próximo fim de semana, com a corrida na Holanda, despedida do circuito de Zandvoort do calendário da categoria.
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