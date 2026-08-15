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F1: Bortoleto, Drugovich e Hulkenberg curtem férias paradisíacas juntos

Trio esteve acompanhado por suas namoradas e esposa para aproveitar o verão europeu

Livia Veiga
Publicado:
Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich

Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich

Foto de: Divulgacao

Os pilotos da Fórmula 1 estão aproveitando as férias do verão europeu para descansar e passar um tempo com a família, mas é claro que as amizades não ficam longe. Por exemplo, Nico Hulkenberg compartilhou que viveu alguns dias de descanso ao lado de Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich.

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Drugovich já voltou para as pistas com a corrida da Fórmula E em Londres, na Inglaterra, neste fim de semana, mas passou alguns dias de muito sol ao lado da namorada e seus amigos da F1.

Não é possível identificar onde exatamente os casais passearam, mas o cenário paradisíaco indica uma localização com praias e a possibilidade de alugar barcos e iates,  já que a publicação de Hulkenberg também mostra o grupo aproveitando para nadar e se divertir.

Vale lembrar que a F1 retorna no próximo fim de semana, com a corrida na Holanda, despedida do circuito de Zandvoort do calendário da categoria.

 

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