Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria

F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

Fórmula 1
GP da Hungria
Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring

Fórmula 1
F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring

“Não queremos calar ninguém”: chefe da F1 reage às críticas dos pilotos às regras de 2026

Fórmula 1
“Não queremos calar ninguém”: chefe da F1 reage às críticas dos pilotos às regras de 2026

Em meio a incertezas no Oriente Médio, F1 define prazo final para fechar calendário de 2026; saiba mais

Fórmula 1
Em meio a incertezas no Oriente Médio, F1 define prazo final para fechar calendário de 2026; saiba mais

F1: Teto orçamentário impede Red Bull de manter ritmo de desenvolvimento do carro

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Teto orçamentário impede Red Bull de manter ritmo de desenvolvimento do carro

MotoGP: Marcas realizam testes com motos de 2027 antes da etapa de Silverstone

MotoGP
MotoGP: Marcas realizam testes com motos de 2027 antes da etapa de Silverstone
Relato de testes
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria

Franco Colapinto também participou da sessão desta quarta-feira em Hungaroring

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi, Test Pirelli all'Hungaroring

Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto completaram nesta quarta-feira (29) o segundo e último dia de testes dedicado ao desenvolvimento dos pneus para a próxima temporada da Fórmula 1. As sessões foram realizadas no Hungaroring, organizadas pela Pirelli. 

Leia também:

Os dois pilotos testaram diferentes variantes dos compostos C3, C4 e C5, realizando tanto simulações de classificação como simulações de corrida de até 16 voltas. As temperaturas da pista foram mais altas em relação a ontem, com máxima do asfalto de 59°C e do ar de 34°C.

O melhor tempo do dia foi registrado por Bortoleto: 1min19s917 após 116 voltas, percorrendo um total de 508km. Já Colapinto fez 1min20s139 depois de 139 voltas, totalizando 609km. 

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring

Foto di: Pirelli

Nos dois dias de testes, que também contaram com a participação de Jak Crawford, da Aston Martin, na terça-feira, foram completadas ao todo 660 voltas, num total de 2892km.

Os próximos testes de desenvolvimento da Pirelli para os pneus de pista seca estão programados para 26 e 27 de agosto, em Mugello. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

Primeiro teste, primeiros pontos, surpresas... os marcos da Audi em seis meses de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
Primeiro teste, primeiros pontos, surpresas... os marcos da Audi em seis meses de F1 2026

Porsche Cup cancela etapas em Goiânia e busca novas pistas para 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup cancela etapas em Goiânia e busca novas pistas para 2026

Últimas notícias

F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria

F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Mercedes pode 'mudar a rota' com ADUO em Monza; Ferrari também prepara novo motor

Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

Fórmula 1
GP da Hungria
Brasil tem maior audiência de TV da F1 no mundo nos últimos cinco anos; veja números

F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring

Fórmula 1
F1: Honda antecipa teste de nova unidade de potência e vai à pista em Hungaroring