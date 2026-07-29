F1: Bortoleto é o mais rápido do último dia de testes da Pirelli na Hungria
Franco Colapinto também participou da sessão desta quarta-feira em Hungaroring
Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto completaram nesta quarta-feira (29) o segundo e último dia de testes dedicado ao desenvolvimento dos pneus para a próxima temporada da Fórmula 1. As sessões foram realizadas no Hungaroring, organizadas pela Pirelli.
Os dois pilotos testaram diferentes variantes dos compostos C3, C4 e C5, realizando tanto simulações de classificação como simulações de corrida de até 16 voltas. As temperaturas da pista foram mais altas em relação a ontem, com máxima do asfalto de 59°C e do ar de 34°C.
O melhor tempo do dia foi registrado por Bortoleto: 1min19s917 após 116 voltas, percorrendo um total de 508km. Já Colapinto fez 1min20s139 depois de 139 voltas, totalizando 609km.
Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring
Foto di: Pirelli
Nos dois dias de testes, que também contaram com a participação de Jak Crawford, da Aston Martin, na terça-feira, foram completadas ao todo 660 voltas, num total de 2892km.
Os próximos testes de desenvolvimento da Pirelli para os pneus de pista seca estão programados para 26 e 27 de agosto, em Mugello.
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