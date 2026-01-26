Nesta segunda-feira (26), alguns carros da Fórmula 1 de 2026 foram para a pista de Barcelona pela primeira vez, enquanto outros ganharam mais alguns quilômetros depois do primeiro dia de shakedown.

Sete das 11 equipes participaram desse primeiro dia, com a Williams confirmando que não viajará para a Espanha em nenhum dia e a Aston Martin dando tudo de si para conseguir entrar na pista a partir da quinta-feira.

Não houve tempos de volta confiáveis disponíveis no teste a portas fechadas — e eles não teriam sido relevantes mesmo que tivessem sido —, mas Isack Hadjar, da Red Bull, foi o mais rápido não oficialmente, à frente de George Russell, da Mercedes, enquanto Esteban Ocon foi o piloto mais produtivo, registrando mais de duas distâncias de corridas.

Dois elementos que são valiosos nesta fase inicial são observar aqueles que tiveram um início conturbado — especialmente por não estarem presentes — e ouvir as primeiras impressões daqueles que estiveram, com a mudança radical nas regulamentações aerodinâmicas e uma maior dependência da energia elétrica, que devem reformular a maneira como os carros da nova era precisam ser pilotados e competidos.

Interprete como quiser, mas a crítica mais elogiosa foi reservada para o Mercedes W17 pilotado por Andrea Kimi Antonelli.

"Ainda vai demorar um pouco para experimentar todos os modos — ultrapassagem, override, todo esse tipo de coisa — é diferente. Mas o carro é bom, é muito bom de pilotar e, obviamente, no que diz respeito à unidade de potência, é um pouco diferente em comparação com o que tínhamos no ano passado — requer um pouco mais de gerenciamento, mas é tudo viável".

Antonelli também elogiou a qualidade da nova unidade de potência da Mercedes, que "era uma grande incógnita, mas parece estar boa até agora".

Russell, que assumiu o W17 para a sessão da tarde, também achou que seu novo carro era divertido de pilotar.

"Eles são bem diferentes para nós, pilotos, mas, depois que você se acostuma, pilotá-los é bastante intuitivo. É agradável estar ao volante e acho que os fãs têm muito o que esperar com essas novas regulamentações".

Ocon, cuja equipe Haas trabalhou em vários problemas iniciais, ainda achou que a carga de trabalho do piloto no cockpit era "muito complicada" com a unidade de potência Ferrari da equipe.

"É muito diferente, muito complicado", disse ele. "Tive a sorte de poder passar muitos dias no simulador antes de começarmos o ano, então estamos bem preparados para isso. Tudo está claro, mas sim, é muito complicado para todos nós. Mas espero que seja assim para todos".

Gabriel Bortoleto, que estreou no primeiro carro da Audi na F1 - equipado com o primeiro motor de F1 da equipe, sentiu que seu carro de 2026 é "muito diferente, mas não outro mundo". O brasileiro tem muito menos experiência com a era anterior de carros e está acostumado a trocar de carro a cada temporada desde sua rápida ascensão na categoria de monopostos.

"Eles são muito diferentes. Parecem um pouco diferentes. Não sei como expressar isso porque realmente não pilotei nenhum carro semelhante no passado. Eu diria que o carro de Fórmula 2 é muito mais lento do que os antigos regulamentos da F1. E sinto que esses também serão mais lentos".

"Mas é muito legal ter a unidade de potência sendo 50% elétrica agora. Você sai da curva, tem muita velocidade sendo empregada e então pode ver como ela é forte. E essas coisas são diferentes e você precisa se acostumar com isso e adaptar sua maneira de pilotar o carro também".

"Mas ainda é um carro de corrida e não é outro mundo. É apenas uma nova mudança no regulamento que é muito diferente".

Franco Colapinto, da Alpine, que foi um dos três pilotos a parar temporariamente na pista por precaução, já que o e e da equipe o limitou a 60 voltas, concordou em grande parte com os comentários de Bortoleto.

"Eles são muito diferentes, mas no final das contas ainda é um carro de corrida, e você precisa pilotá-lo rapidamente dentro da aderência disponível, e isso é muito semelhante".

"No final das contas, a técnica está mudando um pouco, o gerenciamento de energia, os pneus são muito mais finos, menores e, claro, precisamos adaptar nossa pilotagem também".

Liam Lawson, da Racing Bulls, admitiu que "definitivamente ainda não entendi completamente" enquanto se adapta a correr com a primeira unidade de potência interna da Red Bull, construída em colaboração com a Ford.

"É algo que continuaremos aprendendo nos próximos dias e semanas, quando formos para o Bahrein também. Mas é muito, muito diferente", disse o neozelandês.

"Parece que há muito mais que podemos fazer como pilotos para fazer a diferença, o que é bom. Mas, neste momento, ainda é muito cedo. Por isso, é muito difícil saber onde estamos. Mas, por agora, estou apenas a tentar aprender a otimizar o carro. Até agora, estou a gostar".

"O principal neste momento é a confiabilidade. Demos um bom número de voltas hoje, com apenas alguns pequenos problemas. E, honestamente, os únicos problemas que realmente tivemos hoje foram precauções de segurança, não problemas reais. Até agora, honestamente, no que diz respeito à unidade de potência, tem sido muito, muito bom. Mas, novamente, é difícil saber em que ponto estamos em comparação com todos os outros".

