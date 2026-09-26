F1: Bortoleto é punido no Azerbaijão e perde posições; saiba mais
Brasileiro caiu de 13º para 15º no resultado final da corrida em Baku
Gabriel Bortoleto recebeu uma punição de 10 segundos após o GP do Azerbaijão por ter realizado uma ultrapassagem sobre bandeira amarela, não respeitando as regras da Fórmula 1.
O brasileiro foi investigado pelos comissários após ultrapassar Sergio Pérez entre as curvas 6 e 7, na primeira volta após a relargada da corrida. A decisão levou em consideração a confusão causada por sinalizações incorretas de Safety Car, mas os comissários entenderam que Bortoleto deveria ter respeitado as bandeiras amarelas agitadas naquele trecho.
Confusão com sinalização motivou investigação
Segundo o documento divulgado pelos comissários, os postos de sinalização exibiam placas físicas de Safety Car e bandeiras amarelas agitadas naquele momento. No entanto, a direção de prova não havia acionado o Safety Car.
Bortoleto explicou que inicialmente reagiu às placas de SC e às bandeiras amarelas, mas não recebeu nenhuma indicação eletrônica de Safety Car no volante. Além disso, sua equipe informou que o carro de segurança não havia sido acionado.
Diante das informações conflitantes, o brasileiro ficou em dúvida sobre a situação da corrida e, para não perder posição desnecessariamente, ultrapassou Pérez.
Os comissários reconheceram que a sinalização incorreta e as informações conflitantes contribuíram significativamente para o incidente. Por isso, entenderam que a ultrapassagem não poderia ser considerada uma infração sob condições de Safety Car.
"No entanto, isso não resolve a questão separada das bandeiras amarelas agitadas".
Apesar de reconhecerem a confusão, os comissários destacaram que Bortoleto confirmou ter visto as bandeiras amarelas agitadas antes de realizar a ultrapassagem.
Segundo a decisão, a bandeira amarela é uma instrução independente e deve ser respeitada mesmo quando exibida junto de outra sinalização. Os comissários ressaltaram que um piloto não pode desconsiderá-la com base em sua própria interpretação das circunstâncias.
Assim, a FIA concluiu que Bortoleto ultrapassou outro carro sob bandeira amarela e aplicou a punição padrão de 10 segundos por infração sob bandeira amarela única. Isso significa que Bortoleto caiu da 13ª para a 15ª posição no final da corrida.
Isack Hadjar e Carlos Sainz, que também estavam sob investigação por outras razões, receberam apenas um aviso por parte da FIA.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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