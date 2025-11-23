F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

Gabriel Bortoleto abandonou o GP de Las Vegas de Fórmula 1 ainda na primeira volta após se envolver em um incidente com Lance Stroll. Passada a corrida, os comissários decidiram que o brasileiro será punido pelo lance.

Bortoleto freou tarde demais e acabou batendo no canadense, o que ocasionou o abandono dos dois pilotos. Agora, o brasileiro da Sauber foi penalizado em cinco posições para a próxima corrida, o GP do Catar, além de receber dois pontos na superlicença.

Em entrevista a Band, Bortoleto assumiu a culpa pelo lance: "Eu só perdi o momento da freada, freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!