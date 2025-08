Gabriel Bortoleto não teve uma sexta-feira tão boa no GP da Hungria de Fórmula 1. O brasileiro foi chamado aos boxes no TL1 e teve que encerrar a sessão mais cedo quando um vazamento foi descoberto, terminando em 19º. No TL2, ele não conseguiu manter um bom ritmo e foi 17º.

"No geral, foi um dia decente, embora não tenha sido a melhor sensação que já tive com o carro até agora. O TL2 foi particularmente desafiador – especialmente com o composto macio, onde tive algumas dificuldades com o equilíbrio e o desempenho com pouco combustível. Dito isso, o ritmo de corrida pareceu animador e os treinos servem justamente para testar e aprender", disse Bortoleto após as duas sessões.

No TL1, o brasileiro foi chamado pela equipe devido a problemas técnicos no carro de Paul Aron, que participou da sessão no lugar de Nico Hulkenberg como parte do programa de treinos de novatos.

"Consegui fazer algumas melhorias do lado da pilotagem, o que é sempre positivo. Temos mais uma sessão amanhã para ajustar tudo antes da classificação e estou confiante de que podemos montar um pacote forte. A equipe tem feito um trabalho fantástico durante toda a temporada, evoluindo constantemente, e acredito que estamos em uma boa posição para brigar por resultados competitivos aqui na Hungria", finalizou o brasileiro.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

