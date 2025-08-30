Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Bortoleto é realista sobre classificação na Holanda: "Não estava confortável no carro"

Brasileiro irá largar da 13ª posição em Zandvoort

Olivia Nogueira
Editado:

Gabriel Bortoleto teve uma classificação complicada e largará da 13ª posição no GP da Holanda de Fórmula 1. O brasileiro admitiu que não "se sentiu confortável" no carro durante o treino classificatório e falou também sobre sua última volta no Q2, quando foi 'atrapalhado' por Yuki Tsunoda

"Não foi um impeding claro, mas, em um circuito como esse, o ar sujo conta muito. E, se tem um lugar ruim pra você sair na frente de um piloto é a curva 9 e a 10", falou ele sobre o incidente com o piloto japonês em entrevista a Band. "Eu já tinha dado uma traseirada gigante ali, já perdi um décimo e meio comparado a volta minha anterior"

"Mas acho que é coisa do momento também. A gente sabe que pra entrar no Q3 tem que encaixar uma volta sempre muito boa, então qualquer coisa, um carro que você acha no meio da volta, pode te atrapalhar. Não é que ele acabou com a minha volta, não é a culpa dele que eu não tô no Q3", acrescentou. 

O brasileiro também falou sobre a diferença que sentiu no carro do TL3 quando, coincidentemente, também foi 13º, para a classificação, dizendo que, durante o último treino "achou que possivelmente" iria ao Q3, mas a sensação mudou: "Não estou muito confortável no quali, acho que mudou muito. Eu não sei se porque a pista evoluiu muito, se o vento mudou... está tendo muito vento nessa pista, mas estava bem instável". 

" No Q1 foi horrível o balanço do carro, eu não estava feliz. A gente mudou bastante pro Q2, deu uma melhorada, mas mesmo assim, sabe quando você não se sente conectado? E pra entrar no Q3 eu tenho que encaixar tudo. Mas mesmo assim foi muito perto, um décimo pra entrar no Q3. Se a gente encaixa no balanço certo, acho que dava. Vamos tentar amanhã alguma coisa de interessante", concluiu. 

Olivia Nogueira Fórmula 1
Olivia Nogueira
