Gabriel Bortoleto teve seu melhor dia de treinos na Fórmula 1 nesta sexta-feira, na Áustria. O brasileiro conseguiu manter um bom ritmo e terminou o dia como sexto no TL1 e oitavo no TL2.

"Hoje foi um dia realmente positivo. A equipe fez um ótimo trabalho com as atualizações. Elas parecem estar funcionando na direção certa e estou me sentindo cada vez mais confortável no carro a cada vez que entro", falou Bortoleto. A Sauber chegou a Spielberg com atualizações no assoalho e no difusor.

A primeira vitória do brasileiro no ano passado, quando ainda estava na Fórmula 2, foi no Red Bull Ring: "Sempre adorei esse circuito, ele tem sido bom para mim desde a F4, F3, F2 – em todas as etapas. Desde a primeira volta hoje, já me senti bem na pista", relembrou.

"Claro, estamos bem cientes de que ainda é sexta-feira e ainda há coisas para ajustar aqui e ali, como sempre, mas parece que estamos construindo algo, passo a passo. Se mantivermos esse ritmo, espero de verdade que possamos brigar pelo primeiro Q3 da temporada. Vamos analisar o feedback que coletamos hoje, continuar forçando e ver o que conseguimos alcançar amanhã", finalizou.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!