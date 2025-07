A classificação do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 não foi das melhores para a Sauber, com os dois pilotos da equipe suíça sendo eliminados no Q1: Gabriel Bortoleto larga em 16º, três posições à frente do veterano germânico Nico Hulkenberg.

O brasileiro, aliás, conseguiu a posição de grid superior à do alemão mesmo usando o assoalho 'velho', após quebrar a versão atualizada em acidente no treino livre 3, conforme explicou à repórter Mariana Becker, da Band.

"Acho que eu fiz uma volta decente, acho que realmente tem sido um final de semana bem complicado pra equipe em geral, eu tenho tentado tirar tudo que dava do carro, a gente viu no treino 3 que acabei escapando na [seção] Maggots e Becketts, acabei quebrando o assoalho do carro naquela escapada."

"Tive que usar uma versão anterior do upgrade que a gente tinha, então isso não é já o ideal, não vou falar exatamente o quanto [de downforce foi perdido] porque é até difícil quantificar, mas uma boa quantia, de qualquer maneira não tem sido o melhor final de semana pra gente, eu acho que eu fiz um bom trabalho no quali, todas as voltas que eu dei foram boas voltas, mas faltou aquele pouquinho pra gente passar pro Q2 hoje", seguiu Bortoleto.

Gabriel também foi questionado sobre o impacto do vento. "Esses carros foram montados em tanta aerodinâmica que quando o vento bate, sei lá, 10 km mais rápido, 5 km mais rápido, afeta muito a aerodinâmica do carro e você pode, muito fácil, perder o carro numa curva ou ou até acabar fazendo [a volta] um, dois décimos mais rápido sem nem entender o motivo, só porque o vento está a favor de você", explicou.

"Mas é assim pra todo mundo, não é só para um carro, isso não foi o que nos afetou hoje, eu diria, eu acho que é uma pura questão de performance que a gente não esteve capaz, acho, de entrar no Q3 hoje, nem no Q2", completou. A etapa da Inglaterra da F1 tem largada às 11h (Brasília) deste domingo.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!