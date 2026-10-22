Disputando sua segunda temporada na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto sabe que ainda tem um longo caminho pela frente antes de lutar por vitórias e pódios, mas reconhece o valor do desafio de crescer junto com a Audi. O brasileiro destacou que, apesar da vontade de brigar pelas primeiras posições o quanto antes, construir um projeto competitivo também pode render uma história especial no futuro.

Questionado pelo Motorsport.com se vê algo positivo em passar os primeiros anos da carreira em um time do 'meio do grid', onde a pressão pode ser menor, Bortoleto explica que a comparação, ao menos por enquanto, é complicada.

"Se houvesse duas versões de mim, uma delas disputando vitórias, eu poderia dizer com certeza, mas não é o caso. Nunca disputei as primeiras posições na F1, nunca tive essa oportunidade", respondeu durante o dia de mídia do GP dos Estados Unidos. Ainda assim, ele admite que "se pudesse escolher, obviamente, optaria pela mentalidade de curto prazo. Quero vencer corridas, mas, ao mesmo tempo, existe algo especial no que estou fazendo agora, que é construir um projeto".

O brasileiro mencionou então um de seus antigos adversários na F2 e que também estreou na F1 em 2025, mas que vive uma situação muito diferente atualmente. Piloto da Mercedes, Kimi Antonelli é líder do campeonato e está muito perto do primeiro título.

"Tenho certeza de que todo mundo quer ver resultados imediatos e vencer corridas. Fico feliz pelo Kimi, por exemplo. Competimos juntos na F2 e agora ele está prestes a conquistar o título mundial; sem dúvida, é algo grandioso. Você alcança o objetivo de uma vida inteira, ser campeão mundial de F1", diz.

"Cada um de nós tem a própria trajetória e aceito a minha como ela é. Só preciso continuar fazendo o que estou fazendo. Estou construindo um projeto interessante com uma marca que tem sido bem-sucedida no esporte".

"Espero um dia poder contar a história de como chegamos ao grid sendo a pior equipe, em 2024, e depois conseguimos levá-la a vencer corridas. Seria uma história muito legal para contar no futuro, mas ainda há muito trabalho a fazer para que isso se torne realidade", concluiu.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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