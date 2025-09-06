Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Bortoleto em 7º e Verstappen na ponta; grid de largada do GP da Itália

Lando Norris completa primeira fila de Monza

Editado:

Em um treino classificatório 'insano', Max Verstappen 'tirou um coelho da cartola' e conquistou a pole position do GP da Itália de Fórmula 1 após a bandeira quadriculada, tomando a ponta de Lando Norris no final, que completa a primeira fila.

Leia também:

Gabriel Bortoleto mandou bem e garantiu a sétima colocação para o início da corrida de Monza, depois de chegar em oitavo no Q3 e ganhar uma posição pela punição de grid de Lewis Hamilton, que terminou em quinto, mas que irá largar em 10º por um incidente no GP da Holanda.

Oscar Piastri, australiano da McLaren e atual líder do campeonato de 2025, e Charles Leclerc, da Ferrari, fazem a segunda fila na pista italiana, enquanto a terceira é apenas de carros da Mercedes, com George Russell e Kimi Antonelli.

Grid de largada do GP da Itália

Posição Piloto Equipe
1 Verstappen Red Bull
2 Norris McLaren
3 Piastri McLaren
4 Leclerc Ferrari
5 Russell Mercedes
6 Antonelli Mercedes
7 Bortoleto Sauber
8 Alonso Aston Martin
9 Tsunoda Red Bull
10 Hamilton Ferrari
11 Bearman Haas
12 Hulkenberg Sauber
13 Sainz Williams
14 Albon Williams
15 Ocon Haas
16 Hadjar RB
17 Stroll Aston Martin
18 Colapinto Alpine
19 Gasly Alpine
20 Lawson RB

