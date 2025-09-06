F1: Bortoleto em 7º e Verstappen na ponta; grid de largada do GP da Itália
Lando Norris completa primeira fila de Monza
Em um treino classificatório 'insano', Max Verstappen 'tirou um coelho da cartola' e conquistou a pole position do GP da Itália de Fórmula 1 após a bandeira quadriculada, tomando a ponta de Lando Norris no final, que completa a primeira fila.
Gabriel Bortoleto mandou bem e garantiu a sétima colocação para o início da corrida de Monza, depois de chegar em oitavo no Q3 e ganhar uma posição pela punição de grid de Lewis Hamilton, que terminou em quinto, mas que irá largar em 10º por um incidente no GP da Holanda.
Oscar Piastri, australiano da McLaren e atual líder do campeonato de 2025, e Charles Leclerc, da Ferrari, fazem a segunda fila na pista italiana, enquanto a terceira é apenas de carros da Mercedes, com George Russell e Kimi Antonelli.
Grid de largada do GP da Itália
|Posição
|Piloto
|Equipe
|1
|Verstappen
|Red Bull
|2
|Norris
|McLaren
|3
|Piastri
|McLaren
|4
|Leclerc
|Ferrari
|5
|Russell
|Mercedes
|6
|Antonelli
|Mercedes
|7
|Bortoleto
|Sauber
|8
|Alonso
|Aston Martin
|9
|Tsunoda
|Red Bull
|10
|Hamilton
|Ferrari
|11
|Bearman
|Haas
|12
|Hulkenberg
|Sauber
|13
|Sainz
|Williams
|14
|Albon
|Williams
|15
|Ocon
|Haas
|16
|Hadjar
|RB
|17
|Stroll
|Aston Martin
|18
|Colapinto
|Alpine
|19
|Gasly
|Alpine
|20
|Lawson
|RB
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE' da F1 2025?
