F1: Bortoleto empata com Hulkenberg em comparativo de classificações de 2025
Dupla da Sauber e da McLaren foram as únicas que tiveram o mesmo resultado
Com a última corrida da Fórmula 1 acontecendo neste fim de semana em Abu Dhabi, a comparação entre os companheiros de equipe chega ao fim em 2025. Com isso, o Motorsport.com separou a lista de classificação entre todos os pilotos ao longo da temporada.
Em 2025, considerando todas as corridas, inclusive as sprints, apenas as duplas das McLaren e da Sauber tiveram resultados empatados, sendo 15 para cada um dos quatro - Lando Norris, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.
Esse é um dado interessante, principalmente para o novato brasileiro, que conseguiu andar muito próximo de seu companheiro de equipe durante as classificações.
Entre os novatos, Oliver Bearman e Isack Hadjar são destaque, isso porque conseguiram superar seus companheiros de equipe nesse quesito - apesar de Hadjar correr contra Liam Lawson, que é muito menos experiente na F1 do que Esteban Ocon.
McLaren
|Oscar Piastri
|
15-15
(11-13 SEM AS SPRINTS)
|LANDO NORRIS
|
2
|Austrália
|
1
|
3
|China (sprint)
|
6
|
1
|China
|
3
|
3
|Japão
|
2
|1
|Bahrein
|
6
|2
|Arábia Saudita
|
10
|2
|Miami (sprint)
|
3
|
4
|Miami
|
2
|1
|Emilia Romagna
|
4
|
3
|Mônaco
|
1
|
1
|Espanha
|
2
|
3
|Canadá
|
7
|
3
|Áustria
|
1
|
2
|Grã-Bretanha
|
3
|
1
|Bélgica (sprint)
|
3
|
2
|Bélgica
|
1
|2
|Hungria
|
3
|1
|Holanda
|
2
|
3
|Itália
|
2
|
9
|Azerbaijão
|
7
|
3
|Singapura
|
5
|
3
|Estados Unidos (sprint)
|
2
|
6
|Estados Unidos
|
2
|
8
|México
|
1
|
3
|São Paulo (sprint)
|
1
|
4
|São Paulo
|
1
|
5
|Las Vegas
|
1
|
1
|Catar (sprint)
|3
|1
|Catar
|
2
|
3
|Abu Dhabi
|
2
Ferrari
|CHARLES LECLERC
|23-7
(19-5 SEM AS SPRINTS)
|LEWIS HAMILTON
|
7
|Austrália
|
8
|
4
|China (sprint)
|
1
|
6
|China
|
5
|
4
|Japão
|
8
|
3
|Bahrein
|
9
|
4
|Arábia Saudita
|
7
|
6
|Miami (sprint)
|
7
|
8
|Miami
|
12
|
11
|Emilia Romagna
|
12
|
2
|Mônaco
|
4
|
7
|Espanha
|
5
|
8
|Canadá
|
5
|
2
|Austria
|
4
|
6
|Grã-Bretanha
|
5
|
4
|Bélgica (sprint)
|
18
|3
|Bélgica
|
16
|1
|Hungria
|
12
|6
|Holanda
|
7
|4
|Itália
|
5
|10
|Azerbaijão
|
12
|
7
|Singapura
|
6
|
10
|Estados Unidos (sprint)
|
8
|
3
|Estados Unidos
|
5
|
2
|México
|
3
|
8
|São Paulo (sprint)
|
11
|
3
|São Paulo
|
13
|
9
|Las Vegas
|
20
|
9
|Catar (sprint)
|
18
|
10
|Catar
|
18
|
5
|Abu Dhabi
|
16
Red Bull
|max verstappen
|3-0
(2-0 SEM AS SPRINTS)
|liam lawson
|3
|Austrália
|
18
|
2
|China (sprint)
|
20
|4
|China
|
20
|MAX VERSTAPPEN
|
26-1
(22-0 SEM AS SPRINTS)
|YUKI TSUNODA
|
1
|Japão
|
15
|
7
|Bahrein
|
10
|
1
|Arábia Saudita
|
8
|
4
|Miami (sprint)
|
18
|
1
|Miami
|
10
|
2
|Emilia Romagna
|
20
|
5
|Mônaco
|
12
|
3
|Espanha
|
20
|
2
|Canadá
|
11
|
7
|Áustria
|
18
|
1
|Grã-Bretanha
|
12
|
2
|Bélgica (sprint)
|
12
|
4
|Bélgica
|
7
|
8
|Hungria
|
16
|
3
|Holanda
|
12
|
1
|Itália
|
10
|
1
|Azerbaijão
|
6
|
2
|Singapura
|
13
|
1
|Estados Unidos (sprint)
|
18
|
1
|Estados Unidos
|
13
|
5
|México
|
11
|
6
|São Paulo (sprint)
|
18
|
16
|São Paulo
|
19
|
2
|Las Vegas
|
10
|6
|Catar (sprint)
|
5
|3
|Catar
|
16
|1
|Abu Dhabi
|
10
Mercedes
|george russell
|
25-5
(21-3 SEM AS SPRINTS)
|andrea kimi antonelli
|4
|Austrália
|
16
|
5
|China (sprint)
|
7
|
2
|China
|
8
|
5
|Japão
|
6
|
2
|Bahrein
|
4
|
3
|Arábia Saudita
|
5
|
5
|Miami (sprint)
|
1
|
5
|Miami
|
3
|3
|Emilia Romagna
|
13
|
14
|Mônaco
|
15
|
4
|Espanha
|
6
|
1
|Canadá
|
4
|
5
|Áustria
|
9
|
4
|Grã-Bretanha
|
7
|
13
|Bélgica (sprint)
|
20
|
6
|Bélgica
|
18
|
4
|Hungria
|
15
|
5
|Holanda
|
11
|
6
|Itália
|
7
|
5
|Azerbaijan
|
4
|1
|Singapura
|
4
|5
|Estados Unidos (sprint)
|
11
|4
|Estados Unidos
|
7
|4
|Mexico
|
6
|4
|São Paulo (sprint)
|
2
|
6
|São Paulo
|
2
|
4
|Las Vegas
|
17
|
2
|Catar (sprint)
|
7
|4
|Catar
|
5
|4
|Abu Dhabi
|
14
Aston Martin
|LANCE STROLL
|1-29
(0-24 SEM AS SPRINTS)
|FERNANDO ALONSO
|
13
|Australia
|
12
|
10
|China (sprint)
|
11
|
14
|China
|
13
|
20
|Japão
|
13
|
19
|Bahrain
|
13
|
16
|Arábia Saudita
|
13
|
16
|Miami (sprint)
|
10
|
19
|Miami
|
17
|
8
|Emilia Romagna
|
5
|
19
|Mônaco
|
10
|
14
|Espanha
|
10
|
18
|Canadá
|
6
|
16
|Áustria
|
11
|
18
|Grã-Bretanha
|
9
|
15
|Bélgica (sprint)
|
14
|
20
|Bélgica
|
19
|
6
|Hungria
|
5
|
20
|Holanda
|
10
|
17
|Itália
|
9
|
14
|Azerbaijão
|
11
|
15
|Singapura
|
10
|
14
|Estados Unidos (sprint)
|
6
|
18
|Estados Unidos
|
10
|
19
|México
|
14
|
7
|São Paulo (sprint)
|
5
|
14
|São Paulo
|
11
|
12
|Las Vegas
|
7
|
16
|Catar (sprint)
|
4
|
19
|Catar
|
8
|
15
|Abu Dhabi
|
6
Alpine
|PIERRE GASLY
|6-2
(5-1 SEM AS SPRINTS)
|JACK DOOHAN
|9
|Austrália
|
14
|
17
|China (sprint)
|
16
|
16
|China
|
18
|
11
|Japão
|
19
|
5
|Bahrein
|
11
|
9
|Arábia Saudita
|
17
|
13
|Miami (sprint)
|
17
|
18
|Miami
|
14
|PIERRE GASLY
|
17-5
(13-5 SEM AS SPRINTS)
|FRANCO COLAPINTO
|10
|Emilia Romagna
|
15
|18
|Mônaco
|
20
|8
|Espanha
|
19
|
20
|Canadá
|
12
|
10
|Áustria
|
14
|
10
|Grã-Bretanha
|
20
|
8
|Bélgica (sprint)
|
19
|13
|Bélgica
|
17
|
17
|Hungria
|
14
|14
|Holanda
|
16
|
19
|Itália
|
18
|
18
|Azerbaijão
|
16
|
18
|Singapura
|
16
|
13
|Estados Unidos (sprint)
|
17
|
14
|Estados Unidos
|
15
|
18
|México
|
20
|
13
|São Paulo (sprint)
|
16
|
9
|São Paulo
|
18
|
10
|Las Vegas
|
15
|
19
|Catar (sprint)
|
20
|
9
|Catar
|
20
|
19
|Abu Dhabi
|
20
Haas
|ESTEBAN OCON
|12-18
(10-14 SEM AS SPRINTS)
|OLIVER BEARMAN
|19
|Austrália
|
sem tempo marcado
|
18
|China (sprint)
|
12
|
11
|China
|
17
|
18
|Japão
|
10
|
14
|Bahrein
|
20
|
19
|Arábia Saudita
|
15
|
12
|Miami (sprint)
|
20
|
9
|Miami
|
20
|
18
|Emilia Romagna
|
19
|
7
|Mônaco
|
17
|
17
|Espanha
|
15
|
15
|Canadá
|14
|
17
|Áustria
|15
|
15
|Grã-Bretanha
|8
|
5
|Bélgica (sprint)
|
7
|
11
|Bélgica
|
12
|
18
|Hungria
|
11
|18
|Holanda
|
19
|
15
|Itália
|
11
|
20
|Azerbaijão
|
15
|
17
|Singapura
|
9
|
19
|Estados Unidos (sprint)
|
16
|
17
|Estados Unidos
|
8
|
12
|México
|
10
|
19
|São Paulo (sprint)
|
15
|
17
|São Paulo
|
8
|
13
|Las Vegas
|
14
|
15
|Catar (sprint)
|
12
|
17
|Catar
|13
|
8
|Abu Dhabi
|
11
Racing Bulls
|ISACK HADJAR
|1-2
(1-1 SEM AS SPRINTS)
|YUKI TSUNODA
|
11
|Austrália
|
5
|
15
|China (sprint)
|
8
|
7
|China
|
9
|ISACK HADJAR
|
21-6
(16-6 SEM AS SPRINTS)
|LIAM LAWSON
|
7
|Japão
|
14
|
12
|Bahrein
|
17
|
14
|Arábia Saudita
|
12
|9
|Miami (sprint)
|
14
|11
|Miami
|
15
|9
|Emilia Romagna
|
16
|6
|Mônaco
|
8
|9
|Espanha
|
13
|9
|Canadá
|
19
|
13
|Áustria
|
6
|13
|Grã-Bretanha
|
16
|9
|Bélgica (sprint)
|
11
|8
|Bélgica
|
9
|
10
|Hungria
|
9
|
4
|Holanda
|
8
|
16
|Itália
|
20
|
8
|Azerbaijão
|
3
|
8
|Singapura
|
12
|
12
|Estados Unidos (sprint)
|
15
|
20
|Estados Unidos
|
12
|9
|México
|
15
|9
|São Paulo (sprint)
|
17
|5
|São Paulo
|
7
|
8
|Las Vegas
|
6
|
11
|Catar (sprint)
|
17
|6
|Catar
|
12
|9
|Abu Dhabi
|
13
Williams
|AlexANDER Albon
|12-17
(9-14 SEM AS SPRINTS)
|CARLOS SAINZ
|6
|Austrália
|
10
|
9
|China (sprint)
|
13
|
10
|China
|
15
|
9
|Japão
|
12
|
15
|Bahrein
|
8
|
11
|Arábia Saudita
|
6
|8
|Miami (sprint)
|
15
|
7
|Miami
|
6
|
7
|Emilia Romagna
|
6
|
9
|Mônaco
|
11
|
11
|Espanha
|
18
|
10
|Canadá
|
17
|
12
|Austria
|
19
|
14
|Grã-Bretanha
|
11
|
16
|Bélgica (sprint)
|
6
|
5
|Bélgica
|
15
|
19
|Hungria
|
13
|
15
|Holanda
|
9
|
14
|Itália
|
13
|
19
|Azerbaijão
|
2
|
DSQ
|Singapura
|
DSQ
|
9
|Estados Unidos (sprint)
|
7
|
18
|Estados Unidos
|
9
|
17
|México
|
7
|
12
|São Paulo (sprint)
|
20
|
12
|São Paulo
|
15
|
16
|Las Vegas
|3
|
10
|Catar (sprint)
|8
|
15
|Catar
|7
|
17
|Abu Dhabi
|12
Sauber
|NICO HULKENBERG
|15-15
(12-12 SEM AS SPRINTS)
|GABRIEL BORTOLETO
|
17
|Austrália
|
15
|
19
|China (sprint)
|
14
|
12
|China
|
19
|
16
|Japão
|
17
|
16
|Bahrein
|
18
|
18
|Arábia Saudita
|
20
|
11
|Miami (sprint)
|
19
|
16
|Miami
|
13
|
17
|Emilia Romagna
|14
|
13
|Mônaco
|
16
|
16
|Espanha
|
12
|
13
|Canadá
|
16
|
20
|Áustria
|
8
|
19
|Grã-Bretanha
|
17
|
17
|Bélgica (sprint)
|
10
|
14
|Bélgica
|
10
|
19
|Hungria
|
7
|
17
|Holanda
|
13
|
12
|Itália
|
8
|
17
|Azerbaijão
|
13
|
11
|Singapura
|
14
|
4
|Estados Unidos (sprint)
|
20
|
11
|Estados Unidos
|
16
|
13
|México
|
16
|
10
|São Paulo (sprint)
|
14
|
10
|São Paulo
|
20
|
11
|Las Vegas
|
18
|
14
|Catar (sprint)
|
13
|
11
|Catar
|
14
|
18
|Abu Dhabi
|
7
