Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Bortoleto empata com Hulkenberg em comparativo de classificações de 2025

Dupla da Sauber e da McLaren foram as únicas que tiveram o mesmo resultado

Com a última corrida da Fórmula 1 acontecendo neste fim de semana em Abu Dhabi, a comparação entre os companheiros de equipe chega ao fim em 2025. Com isso, o Motorsport.com separou a lista de classificação entre todos os pilotos ao longo da temporada.

Leia também:

Em 2025, considerando todas as corridas, inclusive as sprints, apenas as duplas das McLaren e da Sauber tiveram resultados empatados, sendo 15 para cada um dos quatro - Lando Norris, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Esse é um dado interessante, principalmente para o novato brasileiro, que conseguiu andar muito próximo de seu companheiro de equipe durante as classificações.

Entre os novatos, Oliver Bearman e Isack Hadjar são destaque, isso porque conseguiram superar seus companheiros de equipe nesse quesito - apesar de Hadjar correr contra Liam Lawson, que é muito menos experiente na F1 do que Esteban Ocon.

McLaren

Oscar Piastri

15-15

(11-13 SEM AS SPRINTS)

 LANDO NORRIS

2

 Australia Austrália

1

3

 China China (sprint)

6

1

 China China

3

 3

 Japan Japão

2
1 Bahrain Bahrein

6
2 Saudi Arabia Arábia Saudita

10
2 United States Miami (sprint)

3

4

 United States Miami

2
1 Italy Emilia Romagna

4

3

 Monaco Mônaco

1

1

 Spain Espanha

2

3

 Canada Canadá

7

3

 Austria Áustria

1

2

 United Kingdom Grã-Bretanha

3

1

 Belgium Bélgica (sprint)

3

2

 Belgium Bélgica

1
2 Hungary Hungria

3
1 Netherlands Holanda

2

3

 Italy Itália

2

9

 Azerbaijan Azerbaijão

 7

3

 Singapore Singapura

5

 

 

 United States Estados Unidos (sprint)

2

6

  United States Estados Unidos

2

8

 Mexico México

1

3

 Brazil São Paulo (sprint)

1

4

  Brazil São Paulo

1

5

 United States Las Vegas

1

1

 Qatar Catar (sprint) 3
1 Qatar Catar

2

3

 United Arab Emirates Abu Dhabi

2

Ferrari

CHARLES LECLERC 23-7

(19-5 SEM AS SPRINTS)

 LEWIS HAMILTON

7

 Australia Austrália

8

4

 China China (sprint)

1

6

 China China

5

4

 Japan Japão

 8

3

 Bahrain Bahrein

9

4

 Saudi Arabia Arábia Saudita

7

6

 United States Miami (sprint)

7

8

 United States Miami

12

11

 Italy Emilia Romagna

12

2

 Monaco Mônaco

4

7

 Spain Espanha

5

8

 Canada Canadá

5

2

 Austria Austria

4

6

 United Kingdom Grã-Bretanha

5

4

 Belgium Bélgica (sprint)

18
3 Belgium Bélgica

16
1 Hungary Hungria

12
6 Netherlands Holanda

7
4 Italy Itália

5
10 Azerbaijan Azerbaijão

12

7

 Singapore Singapura

6

10

 United States Estados Unidos (sprint)

 8

3

 United States Estados Unidos

5

 2

 Mexico México

3

8

 Brazil São Paulo (sprint)

11

3

 Brazil São Paulo

13

9

 United States Las Vegas

20

9

 Qatar Catar (sprint)

18

10

 Qatar Catar

18

5

 United Arab Emirates Abu Dhabi

16

Red Bull

max verstappen 3-0

(2-0 SEM AS SPRINTS)

 liam lawson
3 Australia Austrália

18

2

 China China (sprint)

20
4 China China

20
MAX VERSTAPPEN

26-1

(22-0 SEM AS SPRINTS)

 YUKI TSUNODA

1

 Japan Japão

15

7

 Bahrain Bahrein

10

1

 Saudi Arabia Arábia Saudita

8

4

 United States Miami (sprint)

18

1

 United States Miami

10

2

 Italy Emilia Romagna

20

5

 Monaco Mônaco

12

3

 Spain Espanha

20

2

 Canada Canadá

11

7

 Austria Áustria

18

1

 United Kingdom Grã-Bretanha

12

2

 Belgium Bélgica (sprint)

12

4

 Belgium Bélgica

7

8

 Hungary Hungria

16

3

 Netherlands Holanda

12

1

 Italy Itália

10

1

 Azerbaijan Azerbaijão

6

2

 Singapore Singapura

13

 1

 United States Estados Unidos (sprint)

18

1

 United States Estados Unidos

13

5

 Mexico México

11

6

 Brazil São Paulo (sprint)

18

16

 Brazil São Paulo

19

2

 United States Las Vegas

10
6 Qatar Catar (sprint)

5
3 Qatar Catar

16
1 United Arab Emirates Abu Dhabi

10

Mercedes

george russell

25-5

(21-3 SEM AS SPRINTS)

 andrea kimi antonelli
4 Australia Austrália

16

5

 China China (sprint)

7

2

 China China

8

 5

 Japan Japão

6

2

 Bahrain Bahrein

4

3

 Saudi Arabia Arábia Saudita

5

5

 United States Miami (sprint)

1

5

 United States Miami

3
3 Italy Emilia Romagna

13

 14

 Monaco Mônaco

15

4

 Spain Espanha

6

1

 Canada Canadá

4

5

 Austria Áustria

9

4

 United Kingdom Grã-Bretanha

7

13

 Belgium Bélgica (sprint)

20

6

 Belgium Bélgica

18

4

 Hungary Hungria

15

5

 Netherlands Holanda

11

6

 Italy Itália

7

5

 Azerbaijan Azerbaijan

4
1 Singapore Singapura

4
 5 United States Estados Unidos (sprint)

11
4

  United States Estados Unidos

7
4 Mexico Mexico

6
4 Brazil São Paulo (sprint)

2

6

 Brazil São Paulo

2

4

 United States Las Vegas

17

2

 Qatar Catar (sprint)

7
4 Qatar Catar

5
4 United Arab Emirates Abu Dhabi

14

Aston Martin

LANCE STROLL 1-29

(0-24 SEM AS SPRINTS)

 FERNANDO ALONSO

13

 Australia Australia

12

10

 China China (sprint)

11

14

 China China

13

20

 Japan Japão

13

19

 Bahrain Bahrain

13

16

 Saudi Arabia Arábia Saudita

 13

16

 United States Miami (sprint)

10

19

 United States Miami

17

8

 Italy Emilia Romagna

5

19

 Monaco Mônaco

10 

14

 Spain Espanha

10

18

 Canada Canadá

6

16

 Austria Áustria

11

18

 United Kingdom Grã-Bretanha

 9

15

 Belgium Bélgica (sprint)

14

20

 Belgium Bélgica

19

6

 Hungary Hungria

5

20

 Netherlands Holanda

10

17

 Italy Itália

9

14

 Azerbaijan Azerbaijão

11

15

 Singapore Singapura

10

14

 United States Estados Unidos (sprint)

 6

18

 United States Estados Unidos

10

19

 Mexico México

14

7

 Brazil São Paulo (sprint)

5

14

 Brazil São Paulo

11

12

 United States Las Vegas

7

16

 Qatar Catar (sprint)

4

19

 Qatar Catar

8

15

 United Arab Emirates Abu Dhabi

6

Alpine

PIERRE GASLY 6-2

(5-1 SEM AS SPRINTS)

 JACK DOOHAN
9 Australia Austrália

14

17

 China China (sprint)

16

16

 China China

18

11

 Japan Japão

19

5

 Bahrain Bahrein

11

9

 Saudi Arabia Arábia Saudita

17

 13

 United States Miami (sprint)

17

18

 United States Miami

14
PIERRE GASLY

17-5

(13-5 SEM AS SPRINTS)

 FRANCO COLAPINTO
10 Italy Emilia Romagna

15
18 Monaco Mônaco

20
8 Spain Espanha

19

20

 Canada Canadá

12

10

 Austria Áustria

14

10

 United Kingdom Grã-Bretanha

20

8

 Belgium Bélgica (sprint)

19
13 Belgium Bélgica

17

17

 Hungary Hungria

14
14 Netherlands Holanda

16

19

 Italy Itália

18

18

 Azerbaijan Azerbaijão

16

18

 Singapore Singapura

16

13

 United States Estados Unidos (sprint)

 17

14

 United States Estados Unidos

15

18

 Mexico México

20

13

 Brazil São Paulo (sprint)

16

9

 Brazil São Paulo

18

10

 United States Las Vegas

15

19

 Qatar Catar (sprint)

20

9

 Qatar Catar

20

19

 United Arab Emirates Abu Dhabi

20

Haas

ESTEBAN OCON 12-18

(10-14 SEM AS SPRINTS)

 OLIVER BEARMAN
19 Australia Austrália

sem tempo marcado

18

 China China (sprint)

12

11

 China China

17

18

 Japan Japão

10

14

 Bahrain Bahrein

20

19

 Saudi Arabia Arábia Saudita

15

12

 United States Miami (sprint)

20

9

 United States Miami

20

18

 Italy Emilia Romagna

19

7

 Monaco Mônaco

17

17

 Spain Espanha

15

15

 Canada Canadá 14

17

 Austria Áustria 15

15

 United Kingdom Grã-Bretanha 8

5

 Belgium Bélgica (sprint)

7

11

 Belgium Bélgica

12

18

 Hungary Hungria

11
18 Netherlands Holanda

19

15

 Italy Itália

11

20

 Azerbaijan Azerbaijão

15

17

 Singapore Singapura

9

19

 United States Estados Unidos (sprint)

 16

17

 United States Estados Unidos

8

12

 Mexico México

10

19

 Brazil São Paulo (sprint)

15

17

 Brazil São Paulo

8

13

 United States Las Vegas

14

15

 Qatar Catar (sprint)

12

17

 Qatar Catar 13

8

 United Arab Emirates Abu Dhabi

11

Racing Bulls

ISACK HADJAR 1-2

(1-1 SEM AS SPRINTS)

 YUKI TSUNODA

11

 Australia Austrália

5

15

 China China (sprint)

8

7

 China China

9
ISACK HADJAR

21-6

(16-6 SEM AS SPRINTS)

 LIAM LAWSON

7

 Japan Japão

14

12

 Bahrain Bahrein

17

14

 Saudi Arabia Arábia Saudita

12
9 United States Miami (sprint)

14
11 United States Miami

15
9 Italy Emilia Romagna

16
6 Monaco Mônaco

8
9 Spain Espanha

13
9 Canada Canadá

19

13

 Austria Áustria

6
13 United Kingdom Grã-Bretanha

16
9 Belgium Bélgica (sprint)

11
8 Belgium Bélgica

9

10

 Hungary Hungria

9

4

 Netherlands Holanda

8

16

 Italy Itália

20

8

 Azerbaijan Azerbaijão

3

8

 Singapore Singapura

12

 12

 United States Estados Unidos (sprint)

15

20

 United States Estados Unidos

12
9 Mexico México

15
9 Brazil São Paulo (sprint)

17
5 Brazil São Paulo

7

8

 United States Las Vegas

6

11

 Qatar Catar (sprint)

17
6 Qatar Catar

12
9 United Arab Emirates Abu Dhabi

13

Williams

AlexANDER Albon 12-17

(9-14 SEM AS SPRINTS)

 CARLOS SAINZ
6 Australia Austrália

10

9

 China China (sprint)

13

10

 China China

15

 9

 Japan Japão

12

15

 Bahrain Bahrein

8

11

 Saudi Arabia Arábia Saudita

6
8 United States Miami (sprint)

15

7

 United States Miami

6

7

 Italy Emilia Romagna

6

9

 Monaco Mônaco

11

11

 Spain Espanha

18

10

 Canada Canadá

17

12

 Austria Austria

19

14

 United Kingdom Grã-Bretanha

11

16

 Belgium Bélgica (sprint)

6

5

 Belgium Bélgica

15

19

 Hungary Hungria

13

15

 Netherlands Holanda

14

 Italy Itália

13

19

 Azerbaijan Azerbaijão

2

DSQ

 Singapore Singapura

DSQ

9

 United States Estados Unidos (sprint)

7

18

 United States Estados Unidos

9

17

 Mexico México

7

12

 Brazil São Paulo (sprint)

20

12

 Brazil São Paulo

15

16

 United States Las Vegas 3

10

 Qatar Catar (sprint) 8

15

 Qatar Catar 7

17

 United Arab Emirates Abu Dhabi 12

Sauber

NICO HULKENBERG 15-15

(12-12 SEM AS SPRINTS)

 GABRIEL BORTOLETO

17

 Australia Austrália

15

19

 China China (sprint)

14

12

 China China

19

 16

 Japan Japão

17

16

 Bahrain Bahrein

18

18

 Saudi Arabia Arábia Saudita

20

11

 United States Miami (sprint)

19

16

 United States Miami

13

17

 Italy Emilia Romagna 14

13

 Monaco Mônaco

16

16

 Spain Espanha

12

13

 Canada Canadá

16

20

 Austria Áustria

8

19

 United Kingdom Grã-Bretanha

17

17

 Belgium Bélgica (sprint)

10

14

 Belgium Bélgica

10

19

 Hungary Hungria

7

17

 Netherlands Holanda

13

12

 Italy Itália

8

17

 Azerbaijan Azerbaijão

13

11

 Singapore Singapura

14

4

 United States Estados Unidos (sprint)

20
(sem tempo marcado)

11

 United States Estados Unidos

16

13

 Mexico México

16

10

 Brazil São Paulo (sprint)

14

10

 Brazil São Paulo

20

11

 United States Las Vegas

18

14

 Qatar Catar (sprint)

13

11

 Qatar Catar

14

18

 United Arab Emirates Abu Dhabi

7

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

