Gabriel Bortoleto revelou que teve que encerrar sua participação no segundo treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1 mais cedo devido a um problema envolvendo o carro da Audi.

“Conseguimos completar algumas voltas no TL2 depois de perder o TL1 por causa das condições climáticas", começou Bortoleto, destacando a sessão de abertura de Las Vegas em que nenhum piloto conseguiu marcar volta rápida.

"Infelizmente, um problema nos impediu de concluir o programa completo — optamos por encerrar mais cedo para investigar e resolver direito, deixando tudo pronto para amanhã".

Apesar do problema, Bortoleto apontou que foram poucos minutos perdidos para a questão técnica e que, no geral, avaliou positivamente a sessão e vê com otimismo o restante do final de semana na 'Cidade dos Cassinos'.

"No geral, perdemos apenas cerca de dez minutos da sessão, então ainda acumulamos bastante quilometragem e, no geral, me senti bem confortável no carro".

"Também tive a chance de andar um pouco na pista molhada, o que foi útil. Estou me sentindo bem e animado para o TL3 e a classificação amanhã", concluiu

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

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