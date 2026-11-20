F1: Bortoleto encerra TL2 em Las Vegas mais cedo por problema no carro da Audi
Brasileiro da Audi apontou perda de cerca de 10 minutos de sessão para investigar o carro, mas demonstrou otimismo para classificação
Gabriel Bortoleto revelou que teve que encerrar sua participação no segundo treino livre do GP de Las Vegas de Fórmula 1 mais cedo devido a um problema envolvendo o carro da Audi.
“Conseguimos completar algumas voltas no TL2 depois de perder o TL1 por causa das condições climáticas", começou Bortoleto, destacando a sessão de abertura de Las Vegas em que nenhum piloto conseguiu marcar volta rápida.
"Infelizmente, um problema nos impediu de concluir o programa completo — optamos por encerrar mais cedo para investigar e resolver direito, deixando tudo pronto para amanhã".
Apesar do problema, Bortoleto apontou que foram poucos minutos perdidos para a questão técnica e que, no geral, avaliou positivamente a sessão e vê com otimismo o restante do final de semana na 'Cidade dos Cassinos'.
"No geral, perdemos apenas cerca de dez minutos da sessão, então ainda acumulamos bastante quilometragem e, no geral, me senti bem confortável no carro".
"Também tive a chance de andar um pouco na pista molhada, o que foi útil. Estou me sentindo bem e animado para o TL3 e a classificação amanhã", concluiu
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 AO VIVO: Acompanhe terceiro treino livre do GP de Las Vegas em tempo real
F4 Brasil: Fabrício Fogaça é o mais rápido no primeiro dia de atividades em Interlagos
NASCAR anuncia aumento de potência para 2027 e testa motores de 800cv na Cup
Jorge Martelli encara desafio inédito da NASCAR Brasil na Grande Final em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários