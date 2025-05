Gabriel Bortoleto igualou seu melhor resultado no ano com o 14º lugar no GP de Mônaco de Fórmula 1, mas as coisas poderiam ter sido ainda melhores caso ele não tivesse se envolvido em um acidente com Andrea Kimi Antonelli no começo da prova, que o obrigou a fazer um pit stop muito cedo. Para ele, o italiano se comprometeu em um movimento muito arriscado por ter levado "um passão" e, isso, mexido com seu ego.

O estreante da Sauber o ultrapassou no Hairpin Loews, a sexta curva do circuito, e manteve-se à frente até a Curva 8, a Portier, quando o novato da Mercedes tentou devolver e acabou fazendo com que ele batesse no muro e danificasse a asa de seu carro. Para Bortoleto, do jeito que aconteceu, iria acabar em uma colisão "de qualquer maneira".

"Ele tentou um 'dive bomb' na Curva 8, onde vimos que já tinha havido muitos acidentes lá no passado. E quando você mergulha assim, compromete-se", disse o brasileiro ao Motorsport.com após o GP de Mônaco, reiterando que se surpreendeu com a tentativa seguinte de Antonelli. "Eu já estava no canto porque nunca esperaria que alguém se enfiasse ali", disse.

"Eu acho que o ego dele subiu muito naquele momento, porque ele levou um passão naquele carro (Mercedes) que ele tem", provocou Bortoleto em entrevista ao UOL Esporte, tentando encontrar uma explicação para o movimento do rival. "A gente sabe que não tem espaço para dois carros ali. Acabou que eu não tinha espaço para sair a nenhum lado, acabei indo reto na parede"

"É uma pena, porque quebramos a asa dianteira e perdemos aquela vantagem posições que tínhamos no início", lamentou o brasileiro novamente ao Motorsport.com. Ele caiu para o último lugar ao realizar o pit stop e, a partir dali, precisou fazer uma corrida de recuperação.

Brasileiro fez três paradas nos boxes na corrida de Monte Carlo. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mesmo com o revés, o fato de ser muito difícil ultrapassar no GP de Mônaco e vários pilotos segurarem o pelotão para ajudarem seus companheiros de equipe nas duas paradas obrigatórias fizeram com que Bortoleto logo alcançasse os adversários. Por isso, ele conseguiu recuperar posições nas rodadas de pit stop. "Ninguém pressionava, todos faziam um trabalho de equipe", relembrou.

Na segunda troca, o brasileiro calçou pneus macios por uma 'carência' de compostos da Sauber e precisou de uma terceira parada, já que ainda faltava mais do que a metade da corrida. "O Nico, atrás de mim fez 30 voltas com pneus macios. Se tentar forçar com esses pneus, não dura tanto tempo", analisou.

Conseguir o 14º lugar representa um empate com seu melhor resultado no ano, que havia sido também um 14º na Austrália. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O 14º lugar no GP de Mônaco é o melhor resultado de Bortoleto na temporada, empatado com o GP da Austrália, onde ele terminou na mesma posição. Por isso, apesar dos sustos, ele avaliou o fim de semana como positivo "Fizemos um grande progresso ao longo dos dias e ficámos muito próximos do Nico na qualificação e depois na corrida. Conseguimos voltar e completar em 14º. Nada mau", afirmou.

O brasileiro volta a ação no GP da Espanha em 1º de junho e espera um desempenho melhor da Sauber, que virá com novas peças, conforme ele revelou. "Vamos trazer uma atualização para Barcelona. Esperamos que o carro esteja melhor e que possamos ganhar algumas posições".

