F1: "Bortoleto está fazendo tudo certo", enaltece Wheatley apesar de P18 na classificação de Vegas
Brasileiro faz primeiro fim de semana da carreira na pista americana e teve problemas com falta de aderência no Q1
Sob condições climáticas desafiadoras, com chuva, pista muito molhada e visibilidade comprometida, a Sauber saiu da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 tendo Gabriel Bortoleto em 18º e Nico Hulkenberg em 11º. Apesar de esse resultado não parecer tão animador, Jonathan Wheatley, chefe da equipe suíça, elogiou o trabalho realizado pelo time, inclusive o estreante brasileiro.
“Foi a primeira classificação de Gabriel nesse circuito e a primeira vez com os pneus de chuva extrema. Ele fez um bom trabalho, aumentou o ritmo com inteligência, mas não conseguiu completar uma volta realmente limpa”, falou Wheatley. Bortoleto encarou problemas de falta de aderência no Q1, chegando inclusive a dizer que a sessão foi "a pior condição que já esteve em um carro de F1".
"No geral, há muitos aspectos positivos. Ele progrediu bem dentro das condições e está fazendo tudo certo no processo. Agora, o foco total é na corrida porque amanhã é outra história”, continuou o chefe de equipe.
Apesar de alguns pilotos terem começado o Q1 com pneus intermediários, logo ficou claro que o pneu full wet, os 'faixa azul', para chuva forte, eram os mais indicados devido aos níveis de água na pista. No caso de Hulkenberg, essa foi a escolha desde o início, o que Wheatley elogiou. O alemão conseguiu avançar ao Q2, mas ficou em 11º e foi eliminado por uma margem pequena.
"Foi uma classificação complicada, mas estou satisfeito com o trabalho da equipe. Começar com os pneus extremos foi a decisão correta e nos colocou numa boa posição. Nico foi consistente o tempo todo e avançou bem ao Q2. Fez uma sessão sólida e ficou muito perto do top-10. Então, o 11º lugar é respeitável", finalizou.
