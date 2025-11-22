Sob condições climáticas desafiadoras, com chuva, pista muito molhada e visibilidade comprometida, a Sauber saiu da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 tendo Gabriel Bortoleto em 18º e Nico Hulkenberg em 11º. Apesar de esse resultado não parecer tão animador, Jonathan Wheatley, chefe da equipe suíça, elogiou o trabalho realizado pelo time, inclusive o estreante brasileiro.

“Foi a primeira classificação de Gabriel nesse circuito e a primeira vez com os pneus de chuva extrema. Ele fez um bom trabalho, aumentou o ritmo com inteligência, mas não conseguiu completar uma volta realmente limpa”, falou Wheatley. Bortoleto encarou problemas de falta de aderência no Q1, chegando inclusive a dizer que a sessão foi "a pior condição que já esteve em um carro de F1".

"No geral, há muitos aspectos positivos. Ele progrediu bem dentro das condições e está fazendo tudo certo no processo. Agora, o foco total é na corrida porque amanhã é outra história”, continuou o chefe de equipe.

Apesar de alguns pilotos terem começado o Q1 com pneus intermediários, logo ficou claro que o pneu full wet, os 'faixa azul', para chuva forte, eram os mais indicados devido aos níveis de água na pista. No caso de Hulkenberg, essa foi a escolha desde o início, o que Wheatley elogiou. O alemão conseguiu avançar ao Q2, mas ficou em 11º e foi eliminado por uma margem pequena.

"Foi uma classificação complicada, mas estou satisfeito com o trabalho da equipe. Começar com os pneus extremos foi a decisão correta e nos colocou numa boa posição. Nico foi consistente o tempo todo e avançou bem ao Q2. Fez uma sessão sólida e ficou muito perto do top-10. Então, o 11º lugar é respeitável", finalizou.

