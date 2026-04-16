F1: Bortoleto estará na pista com a Audi em Monza; Hulkenberg completa 34 voltas
Nova equipe do grid está focada em trabalhar no atual motor e conseguir mais dados para o GP de Miami
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Nico Hulkenberg foi para a pista de Monza na manhã desta quinta-feira (16), usando o dia de filmagens disponibilizado pela Fórmula 1. É esperado que Gabriel Bortoleto assuma o volante no período da tarde.
O regulamento permite que as equipes andem 200 km com cada um dos seus pilotos com os pneus de demonstração da Pirelli. A equipe de Hinwil se prepara para o GP de Miami que acontece dentro de duas semanas e promete ser o grande ponto de virada para diversos times.
Nesta quinta-feira (16), Hulkenberg esteve no carro no período da manhã, aproveitando o circuito de Monza para o desenvolvimento do R26, uma vez que o traçado é considerado o ideal e mais difícil do calendário.
Mattia Binotto já admitiu que a grande dificuldade da Audi no momento é o motor. Inclusive, o time focará em trabalhar na unidade de potência ao longo da pausa força de abril, ficando de olho na possibilidade de usar o ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).
Hulkenberg focou em procedimentos de largada, fazendo stints de cinco voltas dentro das 34 permitidas. O alemão fez três testes para iniciar: na saída do pit lane, após a Primeira Variante e na Variante Ascari.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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