A dupla Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto na Sauber é uma das formações com maior sinergia na temporada 2026 da Fórmula 1. O jovem brasileiro comentou como é a relação com o piloto veterano e como ele o ajudou em seu ano de estreia na categoria máxima do automobilismo.

Tom Clarkson, repórter e apresentador do podcast da F1 Beyond the Grid, questionou Bortoleto sobre a disputa de treinos classificatórios com o alemão, conhecido por ser rápido, mas que está perdendo para o novato brasileiro.

"Ele é muito rápido, cara", começou Gabriel. "Ele me força bastante, sabe? Tipo, eu não estaria no nível em que estou agora nas classificações e nas corridas se não fosse, provavelmente, o Nico me pressionando tanto.”

Bortoleto afirmou que a convivência com 'Hulk' o ensinou muito: "Quero dizer, tenho aprendido com ele, tenho estudado ele, tenho analisado os dados e trabalhado em mim mesmo e, sim, tem funcionado muito bem, eu diria. Tem sido uma ótima temporada até agora. Ele é preciso, rápido, sabe, não comete muitos erros em sua volta".

"Sabe, a volta dele parece estar no limite, mas ele também consegue, quando comete erros, manter o carro dentro da pista e não perder muito tempo. E isso não é fácil com os carros de F1, você sabe, então isso é impressionante nele. Sim, ele é o companheiro de equipe mais rápido que já tive, provavelmente".

Na comparação entre ritmo bruto e a experiência de Nico, Gabriel destacou a velocidade como um dos pontos fortes do piloto do carro #27: "Ritmo bruto é ritmo bruto. A experiência obviamente vem, você sabe, as decisões de estratégia de corrida e outras coisas, mas a velocidade, se você não for rápido logo de cara, não será rápido em 10 anos, você sabe".

"Não é que você acorde um dia e seja rápido, e acho que Nico tem sido, bem, olhe para ele, ele fez a pole em sua temporada de estreia, se não me engano, no Brasil [em 2010]".

Bortoleto continua: "E ele sempre foi um ótimo classificador e piloto também, mas sempre dizemos classificador porque é onde ele se destaca muito. E isso não tira as qualidades que ele tem na parte da corrida também, que são muitas".

'É muito bom poder estar, sabe, lutando e estar no nível em que estou agora e estar lutando com um cara que é tão rápido assim. Isso me deixa feliz e, quando chego aos fins de semana de corrida, estou empolgado porque sei que será uma luta difícil, que é entre mim e ele e, sabe, preciso dar tudo de mim".

Mesmo com a competição interna na Sauber, a relação entre os dois pilotos é de amizade, evidenciado pela comemoração do primeiro pódio de Hulkenberg no GP da Grã-Bretanha, em julho de 2025, em que o brasileiro correu para parabenizar o feito do veterano.

"Não há motivo para não ficar [feliz], você sabe. Ele está na F1 há 15 anos. Ele lutou para conseguir um pódio na carreira pela primeira vez este ano. E sou totalmente a favor da justiça em minha vida. E nunca achei que a carreira dele fosse justa, porque eu realmente achava que Nico poderia ter alcançado muito mais se tivesse os carros certos e boas equipes por trás dele. E acho que ele não teve. E acho que ele poderia ter conquistado muito mais".

"Então, olhar para um cara como ele, que venceu a F3, venceu a F2, fez um trabalho incrível na F1 e não conseguiu um pódio, eu pensei, cara, vamos lá, isso não é possível. Tipo, se ele não conseguir um pódio, o que acontecerá? E quando ele conseguiu um pódio, fiquei genuinamente feliz porque realmente acreditava que ele merecia".

"E deve ser difícil para ele, mesmo que ele não diga, depois de 15 anos tentando não conseguir um pódio. Em algum momento, você chega a dizer: 'Não me importo com isso e vou apenas fazer meu trabalho'. Mas, sim, deve ser difícil. Espero que eu consiga meu pódio o mais rápido possível", concluiu.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67694071/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!