F1 - Bortoleto explica classificação 'apertada' em Abu Dhabi: 'Depois do Q1 achei que não ia conseguir'

Gabriel Bortoleto irá repetir sua melhor posição de largada na Fórmula 1 para o GP de Abu Dhabi. O brasileiro foi ao Q3 pela quarta vez no ano e irá sair da sétima colocação na prova de Yas Marina.

Após bons resultados nos treinos livres, terminando em sétimo no TL1, sexto no TL2 e 11º no TL3, o brasileiro esperava uma boa classificação, mas o cenário foi mudando a medida que a própria sessão de classificação progredia. Questionado se ele acreditou que chegaria ao Q3, ele foi sincero e explicou porque a percepção mudou.

"Antes da classificação sim, depois do Q1 não", falou à repórter Mariana Becker, da Band. "O Q1 foi muito apertado, meu companheiro ficou de fora, eu quase fiquei de fora... por duas posições eu não caí. E eu falei 'pô, eu acho que tudo aquilo que a gente viu no treino, talvez não fosse tudo isso de verdade'".

Porém, Bortoleto conseguiu "encaixar voltas melhores" e avançou, chegando ao Q3 e garantindo o P7. Ele chegou a dizer que sua volta no Q2, quando chegou a quinta colocação, "foi uma das melhores da carreira" e revelou que, a medida que o piloto passa pelas sessões da classificação, entende melhor o funcionamento do carro e como extrair o melhor dele.

"Acho que isso foi um pouquinho da situação de hoje. Fui cada vez ajustando um pouquinho, ia pro boxe, falava alguma coisa com o engenheiro, ajustava alguma coisa pequenininha... E a gente acabou conseguindo colocar o carro numa faixa de balanço muito boa e uma ótima classificação", falou.

Com o resultado deste sábado, Bortoleto praticamente iguala o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em melhores resultados de classificações: 15x15, contando sprints. Porém, é válido ressaltar que, no GP de São Paulo, o brasileiro não participou da classificação. Questionado sobre o quão satisfeito ele está com seu desempenho em sábados nesta temporada, ele não escondeu a satisfação.

"Eu acho que temos tirado muito do carro. Acho que tudo se resume à confiança que você tem no carro, e tem sido uma ótima temporada nesse sentido pra mim, porque conseguir igualar um cara como ele, que é conhecido como um dos melhores classificadores do grid, é algo bem impressionante do meu ponto de vista. Estou muito feliz porque também pude aprender muito com ele", finalizou.

