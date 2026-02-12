Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1 - Bortoleto explica novo desafio da largada: "É uma bagunça"

Brasileiro também comentou sobre a adaptação com o carro de 2026

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Audi

Gabriel Bortoleto já está se acostumando com o novo carro e nova equipe (a Audi entra no lugar da Sauber nesta temporada da Fórmula 1) e o brasileiro já tem muitas opiniões sobre os novos desafios.

Leia também:

O primeiro contato de Bortoleto com o carro aconteceu nos três dias de testes em Barcelona, a portas fechadas, sem a presença da mídia. O brasileiro teve problemas no primeiro dia e não conseguiu acumular muita quilometragem.

Agora, no Bahrein, a Audi não apresentou nenhuma grande questão sob o comando de Gabriel. Em entrevista após a primeira sessão, o piloto explicou um pouco sobre os novos desafios que a temporada traz, principalmente envolvendo a largada:

"É complicado. Tem essa coisa dos 10 segundos, depois de cinco eu já perdi a conta, motor acelerando, engata marcha, desengata, solta a embreagem… é uma bagunça. Ano passado era muito mais simples".

Bortoleto contou que já fez alguns treinos de largada para entender como funciona o novo sistema, principalmente porque os carros de 2026 dependem muito mais das habilidades dos pilotos e o aumento do uso de energia elétrica mudou bastante a forma como a corrida deve começar.

Porém, o brasileiro destacou que os competidores não podem reclamar muito sobre as novas exigências, isso porque a adaptação "faz parte do trabalho". No entanto, ele também notou que os carros são tão rápidos quanto o último ano.

"É mais lento que no ano passado, com certeza. Mas nem sempre carro mais rápido significa mais divertido. Às vezes é legal ter menos aderência, você brinca mais com o carro. Ainda não tenho uma opinião formada sobre o que prefiro, porque é muito cedo e ainda não corremos de verdade com esse regulamento. Mas é divertido, sim".

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

