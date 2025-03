Gabriel Bortoleto venceu Nico Hulkenberg no duelo interno da Sauber no GP da China de Fórmula 1 deste domingo (23), mas as coisas poderiam ter sido bem melhores para ele. No começo da corrida, ele rodou ao tentar ultrapassar Oliver Bearman e caiu para o último lugar, sendo obrigado a mudar sua estratégia de pit stops e a fazer uma prova de recuperação. O motivo da derrapada foi passar pelo lado sujo da pista.

No fim, o brasileiro chegou em 17º, à frente do alemão e aproveitando o abandono de Fernando Alonso e uma quebra de asa de Yuki Tsunoda nos momentos finais da etapa. Esse foi o primeiro GP que o piloto representante do país na categoria termina em 2025, depois de não ter completado na Austrália.

Em entrevista à Band após a corrida, Bortoleto explicou que pegou o lado sujo da pista de Xangai quando foi tentar o movimento sobre Bearman e não culpou o adversário pelo incidente. "Ele fez jogo duro, normal, aí eu fui um pouquinho para o lado sujo, cada vez indo um pouquinho mais. Quando tentei voltar, traseirei e rodei", contou.

O 'ímpeto' para ultrapassar o rival da Haas foi por conta da escolha de estratégias: o britânico iniciou a corrida com pneus duros, enquanto o brasileiro estava de médios, que rendem mais em um nível menor de desgaste. "[Oportunidade] para ganhar posições em pista. Infelizmente, foi um erro, não tive muito o que fazer", pontuou Gabriel.

Depois de rodar, Bortoleto foi aos boxes para calçar pneus duros e fazer um stint mais longo. E a estratégia deu certo, pois ele tirou a diferença que tinha para Hulkenberg, fazendo dois pit stops antes do companheiro de equipe, e o ultrapassando em pista. No fim, mesmo com o 'vacilo', terminou a prova duas colocações acima da posição no grid de largada.

Como foi o GP da China de Fórmula 1 de 2025

O vencedor do GP da China foi Oscar Piastri, acompanhado de Lando Norris e George Russell no pódio. O australiano lidera o Mundial de Pilotos, campeonato em que Bortoleto ainda não pontuou. A Sauber, por sua vez, tem seis pontos no Mundial de Construtores, categoria em que a McLaren está na ponta. Confira as tabelas completas.

A Fórmula 1 volta à ação em duas semanas, no GP do Japão, que será disputado em 6 de abril. A próxima corrida pode ter, inclusive, uma mudança bombástica de pilotos: a Red Bull considera a troca imeditada de Liam Lawson por Tsunoda após o fraco desempenho do neozelandês no começo da temporada.

Resultado completo do GP da China:

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

