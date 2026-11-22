Gabriel Bortoleto teve um final de semana desafiador em Las Vegas pelos problemas com o carro da Audi, sobretudo a falta de potência nas longas retas da pista de rua. Depois da corrida, o piloto brasileiro destacou o quanto tais questões afetaram o ritmo durante a prova de Fórmula 1.

À TV Globo, Bortoleto destacou que o problema de potência de reta, o qual ele já havia reclamado após a classificação no sábado, continuou no domingo (22)

"Estávamos sem potência de reta desde o começo da corrida, na verdade desde ontem, anteontem. Não ia dar para resolver para a corrida porque, primeiro, não se pode mexer no carro quando está em parque fechado; e segundo, porque não achamos o problema da classificação".

O brasileiro destacou o trabalho para sair em oitavo durante o safety car, mas que o ritmo do carro não era o suficiente para segurar os carros atrás e pontuar.

"Eu estava em P8 porque aproveitei bem as oportunidades, consegui fazer um bom pit stop, consegui ultrapassar na pista quando deveria. Não sei, estava fazendo uma corrida mais na base da inteligência e da estratégia do que de potência. Mas não tem como segurar".

"Se estão 40 km/h mais rápidos do que você na reta, é covardia. Então, não tem o que fazer. Eu tinha que segurar, mas os caras me passavam no meio da reta. E foi assim com todos os carros que estavam com motor da Mercedes e depois a Ferrari, obviamente — um carro que nem precisamos falar que não disputamos, porque a Ferrari é um carro de frente [de pelotão]".

Bortoleto também admitiu que não conseguiu segurar Nico Hulkenberg e Oliver Bearman, mas que o uso da tática o ajudou a recuperar uma posição no final da prova e terminar em 12º.

"E bom, o meu companheiro de equipe chegou e o Bearman... não tinha muito o que fazer também. Tentei segurar eles, mas era impossível. De curva até ia bem, mas na hora que chegava nas retas, não ia para nenhum lugar. Então, foi difícil".

"Mas depois consegui fazer, acho que na parte de estratégia, consegui entender como utilizar o modo ultrapassagem. Então, você tem bastante energia a mais, mas mesmo assim era difícil ultrapassar Bearman".

"Mas em algum momento consegui entender ali que, se eu deixasse para a última volta, eu teria uma chance de passar ele na última reta, e foi o que aconteceu. Então, consegui calcular bem e acabar na frente dele".

Apesar de ser elogiado pelo engenheiro de corrida, Bortoleto destacou que o resultado no GP de Las Vegas "foi uma pena".

"Eu sei que o meu engenheiro no rádio falou: 'É um ótimo resultado, era o que dava para a gente fazer aqui'. Concordo, mas discordo ao mesmo tempo porque entendo que era uma pista difícil para a gente, mas quando você está em P8 em um certo momento da corrida, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de potência, dava para me manter ali e segurar os pontos", concluiu.

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